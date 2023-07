L’outfit più cool dell’estate? L’abito lungo in jeans di Federica Panicucci: perfetto sia di giorno che di sera

In forma smagliante e più bella che mai Federica Panicucci con un look favoloso manda il web in tilt, il suo è l’outfit più cool dell’estate.

Le basta mostrarsi per far perdere completamente la testa a tutti coloro che la seguono e la amano, Federica Panicucci da anni incanta tutti con la sua intramontabile bellezza e la sua sensualità da vendere. I suoi tantissimi e affezionati fan non capiscono più nulla quando la vedono e non perdono occasione per farle notare quanto sia favolosa e super seducente.

Volto noto di Mediaset da moltissimi anni conquista sempre i telespettatori con il suo talento e la sua irresistibile bellezza. Oltre ad essere amatissima in televisione lo è anche sui social, conta un milione di follower sul suo profilo Instagram. Questi non fanno che ripeterle quanto sia meravigliosa e super sensuale, ogni volta che la vedono non capiscono più nulla.

Approfittando della pausa estiva Federica Panicucci si sta godendo le sue meritate e bellissime vacanze estive, ma aggiorna spesso i suoi tantissimi fan per renderli partecipi della sua quotidianità. Ad infuocare il web sono soprattutto gli scatti sensuali e provocanti che mettono bene in vista il suo fisico statuario, all’età di 55 anni è davvero uno schianto. Di certo non ha nulla da invidiare alle sue più giovani colleghe, semmai è proprio il contrario.

Federica Panicucci con un abito di jeans fa sognare, è l’outfit estivo più cool

Un post pubblicato nei giorni scorsi sul suo profilo Instagram ha fatto impazzire proprio tutti, la nota conduttrice come al solito è radiosa, incantevole e super sensuale.

Lo scatto la ritrae seduta su un piccolo tavolo con un look pazzesco mentre sfoggia un sorriso meraviglioso. L’abito lungo di jeans che indossa è il più cool dell’estate ed è perfetto da indossare sia di sera che di giorno. La generosa scollatura mette in risalto il suo fantastico décolleté e le sue gambe in bella mostra lasciano tutti senza fiato. Il vestito infatti ha una lunga coda laterale, per il resto è cortissimo.

L’outfit di jeans mette in risalto la sua perfetta forma fisica e manda i suoi tantissimi e affezionati follower fuori di testa, questi non riescono più a toglierle gli occhi di dosso. Federica Panicucci è davvero bellissima e non potrebbe mai passare inosservata, i suoi fan la venerano.