Barbie girl torna sempre in voga | Ma che fine hanno fatto gli Aqua?

Vi ricordate degli Aqua, il gruppo autore del noto tormentone Barbie Girl? Ecco che cosa fanno oggi dopo tanti anni.

L’uscita nelle sale di tutto il mondo del nuovo film di Barbie ha fatto di nuovo scoppiare la mania per la celebre bambola Mattel, conosciutissima da milioni e milioni di persone e avuta come compagna di giochi da diverse generazioni.

Nei panni di Barbie e Ken due star di Hollywood come Margot Robbie e Ryan Gosling, in grado sicuramente di dare una marcia in più alla pellicola diretta da Greta Gerwin; ambientato nel mondo di Barbie-Land, il personaggio di Margot Robbie (una delle tante Barbie) dopo essere sta scacciata per essere imperfetta decide di avventurarsi nel mondo umano, dando il via ad una serie di avventure e riflessioni.

Un film che presenta davvero molte tematiche femministe e che, per questo, è stato subito apprezzato da pubblico e critica. A vederlo nelle sale, comunque, in molti hanno subito pensato alla celebre canzone degli Aqua, Barbie Girl, uscita nel 2006 e tormentone assoluto: vi ricordate di loro? Ecco che fine hanno fatto dopo 17 anni dal lancio del singolo.

Gli Aqua oggi a 17 anni dal tormentone Barbie Girl: ecco cosa fanno

Fondato nell’89, il gruppo danese degli Aqua è diventato in pochissimo tempo popolare in tutto il mondo; composto da Lene Nystrøm (l’unica norvegese del gruppo), René Dif e Søren Rasted (nel 2016 è arrivato l’addio di Claus Norreen) ha realizzato veramente tantissime hit, tra cui si ricordano oltre a Barbie Girl anche My Oh My, Doctor Jones, Lollipop (Candyman), Cartoon Heroes e Around the World.

L’ultimo album del gruppo (il terzo) è Megalomania e risale al 2011; successivamente, nel 2016, sono tornati ad esibirsi e a lanciare singoli, l’ultimo dei quali è stato quello realizzato per l’Europride 2021 di Copenaghen, I Am What I Am (originariamente di Gloria Gaynor).

In occasione dell’uscita del film di Barbie nelle sale, hanno collaborato con Nicki Minaj e Ice Spice per realizzare la colonna sonora della pellicola, in cui è presente anche una versione remix della nota Barbie Girl. Attivissimi sui social, i membri del gruppo si godono il successo del film, riportando di nuovo la loro musica in tutto il mondo; chissà che, questa collaborazione, non sia proprio il punto d’inizio per una nuova fase di carriera.