Devi dire queste 5 frasi e risulterai subito autorevole agli occhi di tutti

Vuoi sembrare subito autorevole agli occhi dei tuoi interlocutori? Gli esperti consigliano di dire 5 frasi per fare colpo.

L’autorevolezza è una qualità molto apprezzata tanto sul lavoro quanto nella vita privata. Induce subito stima e senso di fiducia in una persona. Gli esperti suggeriscono 5 frasi da dire in modo da sembrare autorevoli e fare subito una buona impressione sui nostri interlocutori.

Chiariamo subito che una persona autorevole non è una persona autoritaria. Quest’ultima ha bisogno di alzare la voce e impartire ordini per farsi rispettare. Una persona autorevole, invece, induce stima e rispetto senza mai bisogno di alzare la voce. Sono i cosiddetti “leader nati”, quei soggetti che già dopo pochi minuti fanno sì che gli altri si fidino di loro e vogliano seguirli.

L’autorevolezza è una dote innata? Forse. Ma sicuramente si può anche allenare questo aspetto del nostro carattere. Si può imparare a diventare autorevoli facendo piccoli passi giorno dopo giorno sia sul lavoro sia nella vita privata. E non trascuriamo mai l’importanza delle parole. Ci sono frasi che ci fanno sentire autorevoli e ci fanno sembrare subito autorevoli anche agli occhi degli altri.

Cinque frasi che ti fanno subito sembrare autorevole

Il linguaggio plasma il pensiero. Il nostro modo di parlare influenza sia il nostro modo di pensare sia il modo in cui gli altri ci vedono. Secondo gli esperti, se vogliamo iniziare a sentirci e a sembrare più autorevoli, dovremmo dire più spesso queste cinque frasi.

“Me ne occupo io”

Tanto nell’ambito lavorativo quanto nella vita privata, dire “Me ne occupo io”, ti farà sembrare una persona responsabile e che vuole prendersi cura degli altri. Una persona affidabile e su cui poter contare. Nella sfera privata, se sei un uomo, è una frase che fa subito breccia nel cuore di una donna perché si sentirà al sicuro e protetta.

“Lo faccio“

Non dire “provo a farlo”, dì sempre “lo faccio”, in modo assertivo. Questo ti farà sembrare una persona sicura delle proprie capacità e, di conseguenza, gli altri si fideranno di te.

“Ho capito perfettamente“

Non dire “Ti capisco” perché è una frase comune e anche piuttosto banale che dà l’impressione all’altro che tu, in realtà, non abbia capito proprio un bel niente. Dì, invece, con tono sicuro che hai capito perfettamente.

“Questo significa per te“

Spiegare in modo preciso quali conseguenze un’azione avrà per una persona ti fa sembrare onesto e preciso soprattutto nell’ambito del tuo lavoro.

“Ti dico come stanno le cose“

Frase ad effetto. Questa frase è apparentemente semplice ma, invece, è molto potente. Dire al tuo interlocutore “ti dico come stanno le cose” mette subito l’accento sulla tua onestà morale e intellettuale e ti dà un grande carisma.