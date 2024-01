Vuoi una manicure all’ultima moda? Ecco le 3 tendenze che spopoleranno davvero in questo 2024

Sei stanca di decorare le unghie sempre allo stesso modo? Scopri queste 2 idee geniali per dare freschezza al tuo stile, ed essere sempre al passo coi tempi.

L’arte delle unghie è da sempre stata un modo per esprimere la propria personalità e stile, e nel 2024 questa tendenza si espanderà ulteriormente. Le mani sono il nostro biglietto da visita e, oltre a essere una manifestazione della cura verso noi stessi, sono anche un modo per comunicare con chi ci sta di fronte. Ecco perché mantenere le nostre unghie in ordine e curate è fondamentale. Per tutti questi motivi, si stanno già delineando le tendenze unghie di questo 2024. In particolare, sono 2 i trend più forti a cui bisognerà ispirarsi per essere sempre all’ultima moda.

Vuoi una manicure all’ultima moda? La parola d’ordine del 2024 è colore

Nel 2024, nel campo della nail art, si assisterà ad una vera e propria esplosione di colori, come mai prima d’ora. Nello specifico, i colori che domineranno in assoluto la scena saranno il blu elettrico e il cyber lime, due tonalità audaci e accattivanti. Questi colori renderanno le tue unghie davvero iconiche, catturando l’attenzione di chiunque incontri. Il blu elettrico è una scelta audace, che trasmette una sensazione di forza e determinazione, mentre il cyber lime è una tonalità più accesa, che irradia energia positiva all’istante. Questa combinazione di colori offre una gamma infinita di possibilità per la tua manicure, permettendoti di sperimentare e creare design unici che riflettano il tuo stile.

Un grande classico che non passa mai di moda

Ma non è tutto! Nel 2024, ci sarà un autentico ritorno al successo per un grande classico, rivisitato in una chiave moderna. Parliamo dell’animalier, che quest’anno non avrà le solite tonalità ispirate alla natura, ma sarà caratterizzato da tinte più vivaci e audaci. Un esempio eccezionale è il duo macchie verdi su sfondo bianco, che conferisce un tocco di freschezza alla classica stampa animalier. Questa combinazione di colore aggiunge un elemento di sorpresa e originalità alla tua manicure, catturando l’attenzione e lasciando un forte impatto.

Sempre in questa direzione, prenderanno piede anche le unghie con fantasia rettile, conosciute come “dragon nails”. Sono particolarmente in voga perché evocano un senso di mistero e fascino, e anche perché, le decorazioni sulle unghie, sembrano appartenere a una creatura mitologica. Le dragon nails offrono una vasta gamma di possibilità di personalizzazione, con diverse tinte e texture che ti consentono di creare un aspetto unico e audace. Insomma, vuoi una manicure all’ultima moda? Prova queste tendenze, e ne rimarrai assolutamente soddisfatto!

