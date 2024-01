Eventi a Torino alla Scuola Holden di Baricco e molti altri in giro per la città

In Italia soprattutto in estate sono tante le iniziative di svago a cui possiamo partecipare. L’inverno riserva anche spettacoli e mostre interessanti. Vediamo per esempio cosa fare a Torino questa settimana e nei prossimi mesi.

Girare per Torino in qualsiasi stagione dell’anno significa immergersi nella storia, nell’arte, nel gusto. La Mole Antonelliana domina palazzi e piazze incantevoli. Al suo interno troviamo il Museo nazionale del cinema. Tra i motivi per visitarlo c’è la mostra Il mondo di Tim Burton fino al 7 aprile 2024.

Il parco del Valentino, la Basilica di Superga, i luoghi legati a San Giovanni Bosco e la Sacra Sindone sono altri motivi per andare a Torino. Aggiungiamo anche la fine pasticceria e in particolare i golosi gianduiotti.

Gli imperdibili eventi a Torino alla Scuola Holden di Baricco

Nel1994 nasce grazie allo scrittore Alessandro Baricco la Scuola Holden. Qui si impara soprattutto la scrittura creativa. Per festeggiare i 30 anni di attività Baricco ha accolto l’idea di Gloria Campagner e Nicola Campogrande di aprire la scuola a un pubblico esterno per Seven Springs. Si tratta di 7 concerti alle 7 di sera al costo di 7 euro per 7 anni consecutivi. Si esibiranno tra gli altri Simone Cristicchi e Amara, Katia e Marielle Labéque, Mohan Brothers, Giovanni Sollima e Miriam Prandi.

Dal 2 aprile 2024 fino al 14 maggio quindi si potrà assistere allo spettacolo musicale, conversare con gli artisti e prendere un aperitivo.

Arte e musica

Oltre agli eventi a Torino alla Scuola Holden di Baricco, dal 15 gennaio al 19 febbraio 2024 altri sono collegati alla Giornata della memoria. In particolare giorno 27 gennaio si terranno letture per bambini presso Bibliobus, zona Borgo Vittoria, e percorsi guidati nel Museo diffuso della Resistenza. Al teatro Gobetti andrà in scena L’istruttoria di Weiss e si terrà un concerto al Conservatorio Verdi.

Palazzo Saluzzo Paesana ospita la mostra Picasso. Rendez-vous a Torino! Si tratta di fotografie, sculture, pitture e altro del grande artista. Si ha tempo fino al 7 aprile 2024.

Al Centro italiano per la fotografia c’è Open Camera, esposizione multimediale adatta anche a persone con problemi sensoriali aperta fino a dicembre.

Segnaliamo poi i concerti di Claudio Baglioni dal 25 al 27 gennaio all’Inalpi Arena e di Massimo Ranieri al Teatro Alfieri il 6 febbraio. Dal 9 all’11 febbraio al Teatro Alfieri si potrebbe infine assistere a Queen at the Opera, un omaggio alla storica band.

