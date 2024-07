Vuoi puntare al Lotto sulla ruota di Bari? Non serve essere intellettuali, ma considerare i numeri più fortunati che escono spesso

Il Lotto è solo questione di fortuna. Certo, il sesto senso che ti spinge a giocare determinati numeri aiuta, ma raramente. Tanto è vero che ci sono numeri che non escono quasi mai ed altri che, invece, vengono estratti spesso. Ad esempio, a Bari, sono questi i numeri fortunati.

Quante volte avete puntato al Lotto, in questo 2024? Le risposte, ovviamente, saranno completamente differenti. C’è chi non si perde una estrazione, puntando alla solita sequenza di numeri.

E chi, invece, gioca ogni tanto, magari dopo che il parente defunto è venuto in sogno per rivelare dei numeri fortunati. Anche se farlo per una volta soltanto è un errore. Si dovrebbe fare almeno per 3 volte di seguito, incrociando le dita. C’è poi chi suggerisce di farlo solo sulla ruota di Bari, ma nulla impedisce di provarci anche sulle restanti. Insomma, non sono i Dieci Comandamenti. Ognuno è libero di seguire il proprio istinto. Purché, e vale la pena sottolinearlo, non si finisca per esagerare. Il rischio ludopatia è sempre dietro l’angolo e venirne fuori non è semplice, come testimoniano quelli che, dopo un lungo cammino, sono tornati a vivere.

Vuoi puntare al Lotto sulla ruota di Bari? Ci sono numeri più estratti di altri

Come detto, non esiste solo la ruota di Bari. Sono 10 ruote, che corrispondono ad altrettante città italiana e una, nazionale. Insomma, la scelta è ampia. Si potrebbe giocare le proprie carte su una soltanto o, aumentare le probabilità giocando su più ruote.

Come si è detto, è solo questione di fortuna. Non esistono ricette per indovinare, in anticipo, i numeri sorteggiati. Potrebbero, per dire, uscire gli stessi numeri anche in due estrazioni consecutive. Però, è palese che ci siano numeri più fortunati di altri

Ecco quali sono i numeri più fortunati della ruota di Bari

Intendiamo dire che ci sono numeri che vengono estratti più di altri, come quelli sulla ruota di Cagliari. Ogni ruota ha i suoi. Vuoi puntare al Lotto sulla ruota di Bari? Senza essere un intellettuale, dovresti considerare anche quelli che, più di altri, vengono pescati. In particolare, sulla ruota pugliese escono spesso il 67, l’81, il 4 e il 66.

Una quaterna che potrebbe, insomma, uscire in tutto in parte e dalla quale partire. Attenzione anche a 49, 14, 19, 8. Come si vede, pochi numeri da 1 a 12, che spesso vengono giocati perché corrispondo a mesi particolari della nostra vita. Sarà una coincidenza?