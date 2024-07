Mai sentito parlare della foto più intelligente del Mondo? Ecco dove e con chi è stata scattata

C’è una foto che è definita la più intelligente del Mondo e forse avete già capito il motivo. Ma andiamo nel dettaglio e scopriamo insieme di che cosa si tratta, le caratteristiche e, soprattutto, chi è ritratto.

La foto fa ormai parte della nostra quotidianità. Adesso è facilissimo scattarne una con il proprio smartphone e i social sono pieni di foto di tutti i tipi. È un’immagine che serve ad immortalare un momento preciso, un soggetto in particolare, che poi rimane su carta per sempre. Ma vogliamo scoprire qualcosa di più su questo argomento? Ad esempio: mai sentito parlare della foto più intelligente del Mondo? Perché viene definita in questo modo e quali sono le sue caratteristiche ve lo spieghiamo subito qui di seguito.

Quando è nata la fotografia

Nel 1826, Joseph Nicephore Niépce ha scattato la prima fotografia della storia. Si trovava a Saint-Loup-de-Varennes, in Francia, da una finestra del suo laboratorio. Usò una lastra di stagno ricoperta da una miscela con bitume. All’inizio era pensata e utilizzata per il paesaggio e per l’architettura, poi è passata a ritrarre il popolo.

Dalle prime macchine fotografiche ne è passato di tempo e ad oggi la tecnologia ha fatto passi da gigante. Non c’è dubbio, però, che questo strumento ha influenzato e cambiato la storia e la società.

Mai sentito parlare della foto più intelligente del Mondo?

Ci sono alcune fotografie che sono rimaste impresse nella storia e nella memoria delle persone. Oggi vi parliamo della foto più intelligente del Mondo. È stata definita così perché sono presenti ben 29 delle menti più brillanti in assoluto della nostra storia.

Risale al 1927 quando molti intellettuali si riunirono a Bruxelles per il quinto congresso Solvay dedicato alla fisica e alla chimica. Il tema era “elettroni e fotoni” con particolari riferimenti alla meccanica quantistica.

Di questi 29 scienziati, tutti insegnarono fisica alle nuove generazioni e ben 17 hanno vinto il premio Nobel. Iniziamo con alcuni nomi: Albert Einstein, Auguste Piccard, Émile Henriot, Paul Ehrenfest, Marie Skłodowska Curie, Hendrik Lorentz, Paul Langevin, Charles-Eugène Guye, Charles Thomson Rees Wilson, Owen Willans Richardson.

E ancora, Édouard Herzen, Théophile de Donder, Erwin Schrödinger, Jules-Émile Verschaffelt, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, Ralph Howard Fowler, Léon Brillouin, Peter Debye. Infine, Martin Knudsen, William Lawrence Bragg, Hendrik Anthony Kramers, Paul Dirac, Arthur Compton, Louis de Broglie, Max Born, Niels Bohr, Irving Langmuir, Max Planck.