Secondo l’oroscopo, le fasi e gli eventi lunari possono avere un simbolismo unico per ogni segno zodiacale, influenzando diverse aree della vita come l’umore, le relazioni e le decisioni personali.

Nella prima parte del mese di marzo, la Luna giocherà un ruolo cruciale in questo senso. Vale la pena, quindi, capire quali saranno i principali eventi astronomici che coinvolgeranno il nostro satellite, e che impatto avrà sui segni dello zodiaco.

Marzo sarà il mese della svolta per questi 4 segni zodiacali influenzati dalla Luna e dalle sue congiunzioni

Marzo promette di essere un mese davvero importantissimo per le sorti di tutti i segni dello zodiaco. In particolare, alcuni di essi, verranno influenzati (sia in positivo e in negativo), dai movimenti e dalle fasi lunari. La prima data da cerchiare è l’8 marzo, quando ci sarà una congiunzione tra Luna, Marte e Venere, nella costellazione del Capricorno​​. Il 10 marzo, invece, sarà la volta della Luna nuova; mentre il 13 marzo, potremo osservare un’altra congiunzione particolare, ossia quella tra la Luna e Giove, nella costellazione dell’Ariete. Questi 3 eventi, influenzeranno quattro segni zodiacali in particolare: Gemelli, Pesci, Sagittario e Ariete. Scopriamo in che modo.

Marzo sarà il mese della svolta, grazie alla potentissima influenza lunare

Partiamo dai Gemelli. La Luna, simboleggiando l’emozione e l’intuizione, può intensificare la comunicatività e la curiosità naturale di questo segno. Nel corso di questo periodo, i Gemelli potrebbero sentirsi più riflessivi o ricettivi verso nuove informazioni. È un momento propizio per esplorare nuovi interessi, o per trovare l’anima gemella, magari anche prima di Pasqua.

Per i Pesci, che tendono ad essere più introversi, la Luna può portare un maggiore desiderio di connessione emotiva con gli altri, pur mantenendo il caratteristico spirito di indipendenza. Questi giorni, possono essere sfruttati per rafforzare legami con amici e comunità, o per dedicarsi a cause umanitarie, o sociali che stanno particolarmente a cuore.

Il Sagittario, noto per il suo amore per l’avventura e l’apprendimento, può invece trovare un ulteriore pretesto per soddisfare il proprio bisogno di espansione, sia interna che esterna. Lasciato alle spalle un mese di febbraio abbastanza positivo, adesso potrebbe essere arrivato il momento di esplorare non solo il Mondo, ma anche la propria spiritualità.

Marzo sarà il mese della svolta per anche per i nati sotto il segno dell’Ariete. La Luna, infatti, può intensificare sia la passione, sia la profondità emotività, tratti caratteriali che contraddistinguono questo segno dagli altri. Nei prossimi giorni, potrebbero nascere i presupposti per affrontare questioni irrisolte e per cercare di recuperare delle relazioni personali che sono state trascurate.