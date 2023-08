Volante auto che si blocca in movimento: se non conosci questo trucco rischi di morire

Se mentre guidate l’automobile il vostro volante si blocca improvvisamente e voi non sapete più cosa fare, ecco la soluzione

Guidando l’auto sono molti gli imprevisti che ci possono essere. Soprattutto quando si è alle prime armi dopo aver conseguito la patente, è normale che qualsiasi problema ci metta ansia e preoccupazione. Di fatto, però, andando avanti con gli anni e diventando sempre più esperti li si impara a fronteggiare e anche ad evitare: ecco cosa dovete fare se il volante si blocca in movimento.

Conoscere i principali problemi che possono insorgere mentre si è alla guida di un’automobile consente di trovarsi preparati nel momento in cui li si vivrà in prima persona. Oggi vi parliamo di una situazione che, per quanto se ne senta poco parlare, è in realtà pericolosa e fa molta paura: quando il volante si blocca del tutto mentre si è in movimento.

Il volante si blocca mente si sta guidando: cosa fare

Può succedere a tutti almeno una volta nella vita: si sta per partire e, all’improvviso, il volante si blocca e diventa rigido e duro tanto che risulta impossibile curvare. Innanzitutto è fondamentale rimanere calmi: si tratta quasi sicuramente di un sistema di sicurezza che, non appena verrà messa in moto l’automobile, si disattiverà automaticamente. Se questo non dovesse accadere, il problema potrebbe riguardare le gomme che, se non gonfie al punto giusto o troppo usurate, possono determinare questo blocco.

Nel caso in cui, con l’effettiva partenza dell’auto, il volante non dovesse sbloccarsi, vi consigliamo di controllare la pressione dell’aria degli pneumatici: potete farlo autonomamente con un manometro o rivolgervi a qualsiasi stazione di riferimento di carburante. Sistemando la pressione delle gomme, solitamente il problema si risolve: nel caso in cui però questo non accadesse, allora la responsabile può essere la cinghia di servizio che, se guasta o rotta, potrebbe far finire alcuni suoi frammenti all’interno della distribuzione, creando un fuori fase che determina il blocco del volante.

Anche in questo caso, è meglio evitare di mettersi in strada per non infilarsi in situazioni potenzialmente problematiche. Si consiglia di lasciare l’auto dov’è, segnalandola con l’apposito triangolo nel caso in cui fosse necessario e chiamare un meccanico per capire come intervenire.