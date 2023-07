Il partner ci tiene davvero a te? La psicologa ti svela come scoprirlo e basta bugie

Ecco come capire se si è davvero apprezzati dal proprio partner, forse le cose non stanno proprio come ci si aspettava

Soprattutto nelle relazioni di lunga data, ad un certo punto della storia, è difficile capire se e quanto ci sia interesse da pare del partner. Non bisognerebbe dare nulla per scontato nelle relazioni, con il trascorrere degli anni i sentimenti e le emozioni che si provano possono davvero mutare diventando più intense o affievolendosi.

Non è semplice ammettere di essere in una relazione “spenta” in cui l’altro non riesce più a trovare una propria positiva dimensione. Una situazione di estrema difficoltà sia per il partner che continua a nutrire massimo interesse per l’altro membro della coppia sia per chi, invece, non riesce più a provare nulla.

Alcuni segnali da non sottovalutare

Promesse. Gli impegni presi, ma non mantenuti sono sinonimo di non interesse verso l’altro. Non bisogna prendere in considerazione dimenticanze, che possono avvenire, soprattutto in mezzo a una miriade di impegni.

Ma se diventa un’abitudine il non portare a termine anche piccole cose vuol dire che l’interesse da parte dell’altro sta scemando, perché non si mette al primo posto le esigenze e i desideri del partner.

Ascolto. Quando ci si accorge che il proprio partner non ricorda nulla di quello che abbiamo detto, soprattutto sensazioni e preoccupazioni importanti vuol dire che ci si trova davanti una persona che non trova interesse in ciò che l’altro dice. Non ascolta più. Pensa solo ai propri affari, senza curarsi dell’altro.

Piccoli gesti. Se la coppia era abituata a piccoli gesti di complicità come attenzioni e condivisioni quotidiane, nel momento i cui quest’ultime vengono a mancare, potrebbe trattarsi di un interesse che sta via via scemando.

Rispetto. Se il partner non rispetta le nostre posizioni, interessi, modi di fare e cerca in tutti i modi di prevaricare ciò potrebbe essere il segnale che qualcosa si sia rotto davvero. Il rispetto è delle proprie posizioni, carattere, estetica, professione, amicizie, scelte di vita. Tutto, insomma! Il rispetto è fondamentale, anche se su qualcosa non si è esattamente compatibili.

Disponibilità. Quando l’altra persona non è mai disponibile nel vedersi, sentirsi, condividere momenti insieme potrebbe essere il serio segnale che qualcosa si sia davvero rotto. Ciò presuppone non vi sia il piacere della condivisione, dello stare insieme e trascorrere del tempo per potersi amare. Per il partner che riceve queste che sono delle vere e proprie mancanze, può essere davvero frustrante.