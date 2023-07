Guidare la moto di notte: rischi la vita se non segui questi accorgimenti fondamentali

Guidare la propria moto di notte può essere molto rischioso. Metti la tua vita in pericolo se non segui questi accorgimenti: cosa fare.

Sono diversi i rischi che ogni giorno corrono i motociclisti. Che siano cittadini in possesso di un motorino o di uno scooter, sono diversi gli accorgimenti da adottare quando si è alla guida per evitare quanto più possibile tutti i pericoli del caso. Andiamo quindi a vedere quali consigli bisogna seguire.

Guidare la moto è già di per sé più pericoloso dell’automobile e per questo motivo di notte diventa ancora più importante adottare le giuste misure di sicurezza. Infatti durante le ore notturne incidono significativamente alcuni fattori a partire dalla visibilità ridotta. Questa mette in pericolo anche i conducenti degli altri veicoli che potrebbero avere difficoltà a vedere una moto specialmente nelle strade con scarsa illuminazione. Inoltre sono maggiori i rischi di collisioni anche con animali selvatici che attraversano improvvisamente.

Come per tutti i veicoli guidare di notte può portare anche ad una maggiore sonnolenza, specie dopo una giornata di lavoro. Non è il caso dell’estate, ma nel corso dell’anno a mettere in serio rischio i motociclisti ci sono anche le condizioni meteorologiche. Quando piove, infatti, l’asfalto può diventare molto scivoloso, specialmente se ci troviamo in una strada in cui sono presenti binari. Fortunatamente sono diversi i metodi per mettersi al sicuro e oggi andremo a vedere i migliori consigli per chi non rinuncia alle due ruote di notte.

Guidare la moto di notte, con questi consigli rischi di meno: cosa devi fare assolutamente

Sono diversi i consigli da mettere in pratica quando utilizziamo la moto di notte. Per prima cosa va indossato il casco e tutti i motociclisti sanno bene che di fondamentale importanza è la visiera giusta. Infatti bisogna avere sempre con sé una visiera trasparente o usarne una che si adatta alle esigenze del momento. Ad oggi sono sempre più diffusi i caschi dotati di visiere fotocromatiche, vale a dire quelle che si scuriscono in base alla quantità di luce UV.

Indossare il giusto equipaggiamento protettivo ti permetterà anche di evitare guai durante le ore notturne. Infatti grazie a questo sarete ben visibili da automobilisti e altri motociclisti. Quindi è importante tenere sempre con sé pantaloni e giacca con strisce riflettenti. Necessario anche utilizzare il nastro riflettente, che servirà per mettere in risalto i cerchi delle ruote, i pannelli dei bauli posteriori. In alternativa si potrà aggiungere qualche altra luce per essere notati.

Aumentare la distanza di sicurezza può essere un altro consiglio utile per tenersi al sicuro da collisione. Rispetto al giorno bisogna anche ridurre la velocità tenendo bene in mente la regola dei due secondi, con la distanza che di notte deve essere aumentata a quattro secondi. Inoltre in caso di una frenata brusca bisogna utilizzare il freno posteriore e il freno motore, per massimizzare la visuale della strada di fronte. Infine bisogna mantenere la calma in ogni circostanza evitando sfide pericolose con altri motociclisti.