Vite al limite, il paziente commuove tutti: perde oltre 150Kg e ritrova la felicità

La storia commovente di un paziente del reality show Vite al Limite dimostra che perdere peso può aiutare a ritrovare la felicità.

Delle 11 stagioni del programma del famoso dietista iraniano Nowzaradan, la seconda ha sicuramente fatto epoca. Ed è rimasta negli annali anche grazie alla partecipazione a quella edizione di un concorrente che ha letteralmente ribaltato la sua vita perdendo tanto di quel peso da andare incontro a una trasformazione radicale.

Il reality segue in ciascun episodio, per la durata di un anno, la vita di persone patologicamente obese che, partendo da un peso iniziale di circa 250–350 kg, tentano di ridurre il proprio peso a un livello più salutare solitamente attraverso l’assistenza di un bypass gastrico eseguito da Nowzaradan, padre di uno dei due registi del programma.

Younan Nowzaradan è stato doppiato nella versione italiana dall’attore Giorgio Lopez per le prime otto edizioni del programma e, successivamente, dopo la sua scomparsa, dall’attore Gianni Giuliano dalla nona edizione. Il noto chirurgo è famoso in tutto il mondo per la sua abilità nell’aiutare le persone a ritrovare il loro peso forma, ed è spesso protagonista di meme divertenti che fanno il giro del web.

Depressione, ossessione, e poi la guarigione

Il protagonista assoluto di Vite al Limite stagione 2 si chiama Chuck Turner, un 45enne proveniente dal Texas che si è fatto notare nel corso della seconda edizione del programma di Nowzaradan sia per la sua trasformazione, sia per la sua storia. L’uomo infatti è approdato al reality dopo aver perso tragicamente la moglie ed essere caduto in una profonda depressione.

Già da sempre ossessionato dal cibo, la sua situazione è peggiorata considerevolmente dopo la morte della moglie: Chuck ha iniziato a mangiare, mangiare, sempre mangiare, fino ad arrivare al peso record di 315 kg. Motivo per cui l’uomo si è rivolto a Nowzaradan per partecipare a Vite al limite. Nell’anno in cui lo staff di Vite al limite ha seguito la vita di Chuck, l’uomo ha subito una trasformazione radicale, perdendo la bellezza di 150 kg e passando quindi al peso di 177 kg.

Nella clinica di Houston, Chuck ha potuto dunque ritrovare non solamente la sua linea ma anche la felicità: potersi guardare nuovamente allo specchio con un aspetto totalmente diverso. Le foto postate da Chuck sul suo profilo Facebook mostrano un uomo dall’aspetto decisamente accattivante. E se si pensa che le foto non sono recenti, chissà quanti kg avrà perso nel frattempo e come è diventato.