Metti alla prova la tua timidezza: il Test che ti apre un mondo (forse) nuovo

Ritieni di essere una persona timida e che questa tua caratteristica possa danneggiarti nella vita? Scoprilo facendo questo test.

Intrecciare relazioni sociali non è semplice. Ci sono persone a cui viene naturale fare amicizia e parlare con tutti, mentre ce ne sono altre che fanno fatica a imporsi, a parlare con gli altri e a stringere dei veri e propri legami. A volte questo blocco è dovuto all’eccessiva timidezza, al timore che gli altri possano pensare che ciò che abbiamo da dire e ciò che abbiamo da offrire non sia interessante.

Tuttavia non è nemmeno detto che il problema nel trovare un legame con le altre persone sia da attribuire alla timidezza. Alle volte ci si sente a disagio in un contesto lavorativo o in un contesto sociale semplicemente perché ci si rende conto di essere persone differenti dagli altri. A quel punto la nostra presunta incapacità di legare è dovuta a una mancanza di affinità e forse dovremmo cambiare compagnia.

Volete scoprire se la vostra difficoltà nel creare rapporti è dovuta alla vostra timidezza? Volete scoprire se siete effettivamente timidi o se invece non avete trovato persone che sono interessanti davvero? Allora sottoponetevi al test di oggi.

Test della personalità: siete davvero delle persone timide?

Se siete degli affezionati fruitori di test della personalità probabilmente sapete già come funziona. Se al contrario vi trovate per la prima volta ad affrontare un simile test, sappiate che non c’è nulla di complicato da fare: vi basterà osservare l’immagine e indicare quale tra le due possibili figure hai visto per prima.

La donna

Se la prima cosa che avete visto è il viso di una donna siete delle persone dotate di un carattere calmo e gentile. Siete generalmente timidi e non siete tipi da prendere rischi. Quando siete in un contesto sociale non amate prendere il palcoscenico e stare al centro dell’attenzione, anzi se potete vi tenete costantemente ai margini. Introspettive e molto riflessive, siete delle persone dotate di una grande empatia. Sebbene abbiate difficoltà ad aprirvi con gli altri, se questi riusciranno a vincere la vostra ritrosia si ritroveranno con un amico sincero e leale.

L’uccello

Al contrario chi nota prima l’uccello che posa sul cappello della donna è una persona con una personalità molto esuberante e che possiede una grande sicurezza nelle proprie capacità. Generalmente siete persone che amano stare al centro dell’attenzione e socializzare. Siete persone indipendenti e dal carattere forte, che tendono a prendere delle decisioni rapidamente e sanno come risolvere i problemi. Se faticate a imporvi in un gruppo è semplicemente perché non avete reale motivo per farlo.