Quel lato di te che ti piace tanto ma che gli altri non riescono a notare

Il test di oggi rivelerà un vostro pregio, un lato della personalità che apprezzate di voi stessi ma che gli altri faticano a notare.

Capire sé stessi è difficile, pensate quanto sia complicato comprendere gli altri. Non dovete rimanere male se anche le persone care faticano a riconoscere un vostro lato del carattere.

La personalità è l’insieme di modi di essere, di conoscere, di agire di un individuo. Si costruisce nel tempo coniugando aspetti caratteriali genetici e aspetti appresi in base alle proprie esperienze di vita. Ognuno di noi sviluppa, dunque, una personalità diversa legata alle continue interazioni con l’ambiente e gli altri. Essendo costituita da tantissime sfumature e colori può essere difficile riconoscerla completamente.

Possiamo cercare di fare chiarezza dentro noi stessi, capire come il nostro IO agisce ma si tratta di un duro lavoro personale che non ha mai fine. E quando individuiamo finalmente un tratto della personalità che ci piace e di cui andiamo fieri vorremmo che tutti lo potessero vedere e apprezzare. Eppure spesso non è così facile per gli altri notarlo. Potrebbero essere, infatti, tratti difficili da comprendere ma non per questo bisognerà valorizzarsi meno.

Test della personalità, scegli una farfalla per scoprire una qualità che gli altri non vedono

Il test di oggi vuole mettere in risalto una qualità che apprezziamo di noi stessi ma che gli altri difficilmente riconoscono. Per giocare basta scegliere una delle tre farfalle dell’immagine e leggere il profilo corrispondente. Non ci sono risposte giuste o sbagliate, fate la vostra scelta d’istinto. Quale farfalla vi ha colpito maggiormente?

Se avete scelto la farfalla verde una qualità della vostra personalità è l’ambizione. Puntate sempre in alto, vi ponete grandi obiettivi da realizzare e non vi accontentate del minimo indispensabile. Volete ottenere il meglio anche sfidando voi stessi. Non avete paura di mettervi alla prova e puntate dritto alla meta ma questo atteggiamento può diventare fastidioso per le persone che vi stanno accanto.

La farfalla azzurra indica una personalità sensibile con la capacità di vedere ciò che gli altri faticano a cogliere. Sapete notare emozioni, dettagli, collegamenti, prospettive. Vedere oltre, capire più cose e tale prerogativa può spiazzare le altre persone.

Infine, se avete scelto la farfalla rosa siete persone con una grande vitalità ed energia. Avete mille idee da realizzare e tenterete in ogni modo di tramutare i sogni in realtà. I pensieri corrono talmente veloci che gli altri fanno fatica a stare al vostro passo. Ecco perché difficilmente vi capiscono considerandovi sconclusionate.