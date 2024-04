Lo sapevi che puoi comprare il celebre mulino della Mulino bianco? Incredibile, ecco quanto costa e dove si trova

Alcuni luoghi fanno parte dell’immaginario comune senza tante spiegazioni. Sono divenuti iconici perché utilizzati da grandi marchi come simbolo della propria produzione.

Sarà forse perché l’immagine di un edificio di pregio rimanda all’idea di Made in Italy, con tutto ciò che ne consegue. D’altro canto, anche Buitoni prima (e Nestlé poi) scelsero di utilizzare un logo con il profilo di Villa Fatti a Sansepolcro. Sta di fatto che non esistono profili architettonici famosi in Italia come quello della Mulino Bianco. Non è un caso che negli ultimi 30 anni sarebbero circa 13 milioni le persone che sono passate di qui per dare un’occhiata ad un luogo tanto iconico.

Ed è tutto vero, il mulino esiste davvero. Si trova in Provincia di Siena nel territorio di Chiusdino, nella splendida Val di Merse. Lo sapevi che puoi comprare il celebre mulino della Mulino bianco? Un luogo da film.

La nascita di un mito

Tutto ebbe inizio nel 1989, quando uno spot portò lustro al luogo. Gli elementi architettonici furono cambiati per l’occasione: intonaco bianco in abbondanza e l’esclusione dall’inquadratura della torre quadrangolare. In realtà l’edificio è in pietra, e dal 2000 ospita un casale-agriturismo a disposizione anche per matrimoni ed altre cerimonie. Il suo nome è Mulino delle Pile e la sua vendita è gestita dal noto intermediario Immobiliare.it.

L’edificio ha una storia antica e degna di attenzione. Venne costruito addirittura nel Medio Evo dalla pazienza e dal sapere dei monaci benedettini per fare del fiume Merse un opificio. Il Duecento senese è d’altronde uno dei punti di riferimento nei libri di storia dell’arte. Il prezzo di vendita per questa straordinaria struttura è di 2.000.000 €. Ma cosa comprende il prezzo?

Ben 20.000 metri quadri di giardino, una piscina, 20 ettari di terreno seminativo e ben 1100 metri quadri di superficie. Al suo interno c’è il ristorante e le sale per far soggiornare gli ospiti. Infine, all’ interno è addirittura presente un museo che racconta la storia della struttura. Un prezzo certamente elevato per molti comuni mortali. Ad ogni modo non così elevato in senso assoluto. Questo non solo considerando la presenza di un’attività produttiva ed il grande prestigio storico.

Ma anche tenendo in considerazione l’elevato costo di strutture del genere, che hanno dinamiche diverse rispetto a tutto il resto del mondo immobiliare. Basti pensare ai prezzi di altre residenze d’eccellenza in Italia, come la splendida Villa Gucci a Roma, in vendita per 18 milioni di euro. Oppure per Villa Antinori a Scandicci, in vendita di recente per la faraonica cifra di 25 milioni di euro.