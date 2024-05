Vesciche ai piedi: ecco come curarle e guarirle velocemente e come prevenirle in 3 semplici mosse

Quando compaiono fanno un male incredibile e anche il semplice camminare diventa una sfida difficile. Ecco perché oggi vogliamo spiegarti come rimediare velocemente a questo problema, ma anche ad evitare il problema alla radice.

Sono incredibilmente dolorose: le vesciche sono delle piccole sacche che contengono liquido trasparente che generalmente si formano sui piedi. Queste hanno forma tondeggiante di dimensioni variabili che nella maggior parte dei casi si formano sulla pianta dei piedi, sulle dita e sui talloni. A volte, esse compaiono anche sul collo del piede e sulle caviglie.

Ma perché si sviluppano? Le vesciche spuntano in seguito alla pressione prolungata della pelle dei piedi o allo strofinamento contro le calzature. Questo fenomeno è più frequente quando le calzature sono strette, scomode oppure nuove, ma non è tutto. Anche temperature eccessive, molta umidità e sudorazione intensa sono condizioni che favoriscono la comparsa delle vesciche. Con questo articolo vogliamo aiutarti a risolvere questo problema comune in modo naturale e svelarti qualche consiglio utile per prevenirle.

Vesciche ai piedi: 3 rimedi efficaci ed economici da provare subito

Le vesciche rendono impossibile camminare in modo normale senza soffrire. Ciò nonostante, l’errore da evitare è quello di lacerarle rimuovendo la membrana esterna, perché correrai il rischio di infezione e che il dolore si acuisca. Per fare in modo che guariscano in fretta, fai un pediluvio con acqua e sale almeno una volta al giorno. Tieni i piedi in ammollo per circa 15 minuti e asciugali per bene. Acqua e sale è un rimedio della nonna utile a disinfiammare la zona della vescica, disinfettante e che allevia il dolore. Un altro rimedio utile ed efficace è l’olio di ricino. Sono utili degli impacchi freddi con qualche goccia di olio di ricino per lenire il dolore ed accelerare la guarigione della vescica.

Infine, un rimedio naturale poco conosciuto prevede l’utilizzo di aglio e timo. Il timo è una pianta aromatica che serve a contrastare le vesciche per via delle sue proprietà antisettiche e antibatteriche. L’aglio invece è un antibiotico naturale. Pertanto, trita uno spicchio d’aglio e mettilo su una garza sterile insieme a qualche goccia di olio essenziale di timo. Applicalo sulla vescica e lascialo agire per tutta la notte.

Prevenire le vesciche è possibile? Ecco 3 importanti cose da fare

Per evitare la comparsa delle dolorosissime vesciche ai piedi, è importante mantenere il piede sempre ben idratato, morbido e asciutto. Pertanto, ti consigliamo di applicare del talco dopo il pediluvio e poi una crema idratante. Ovviamente dovrai scegliere scarpe comode, ma anche le calze che usi possono fare la differenza. Queste dovrebbero essere in microfibra, senza cuciture e sottili per evitare la sudorazione del piede. Devi acquistare un paio di scarpe nuove? Le calzature da scegliere dovranno calzarti alla perfezione, in modo che il piede non avverta spazi stretti e strofinamenti.