Vene varicose: c’è rischio di infarto ed ictus | Controlla subito questi particolari che possono salvarti

Secondo un recente studio le vene varicose potrebbero essere causa di infarto o ictus. Impariamo a riconoscere i segnali

Le vene varicose sono un disturbo che si verifica in seguito alla dilatazione permanente di un vaso sanguigno. Questo fenomeno rende tortuosa la vena, che diventa anche visibile a occhio nudo.

Il problema delle vene varicose, oltre ad essere antiestetico, può essere ben più grave di quanto si possa immaginare. Un recente studio ha dimostrato che le vene varicose potrebbero essere causa di infarto o ictus.

Infatti, le vene varicose non rappresentano solo un disturbo estetico, ma sono una vera e propria patologia a carico del sistema circolatorio. In alcuni casi, possono anche fare male e comportare problematiche di salute piuttosto gravi.

Vene varicose: non solo un inestetismo, ma un grosso rischio per la salute

Le vene varicose sono un disturbo che generalmente colpisce i vasi sanguigni degli arti inferiori. Se il compito delle arterie è quello di portare il sangue dal cuore ai tessuti, quello delle vene è di trasportare il sangue “di ritorno” dai tessuti al cuore.

Le vene che si trovano negli arti inferiori devono lavorare facendo i conti anche con la forza di gravità, che rende più difficile la risalita del sangue verso il cuore. Affinché questo flusso sanguigno avvenga è necessario che le pareti delle vene siano elastiche e le valvole poste al loro interno funzionino in maniera corretta.

Nel caso in cui questo meccanismo non sia perfetto si potrebbero creare dei ristagni con conseguenze piuttosto gravi: la comparsa di varici, ovvero la distorsione dalla vena. La patologia della vena varicosa porta con sé una serie di problemi, con il rischio che si formino trombi che possono creare emboli nel campo polmonare.

Chi soffre di questo, infatti, ha un rischio 5 volte superiori di sviluppare una trombosi venosa profonda e un rischio tre volte superiore di embolia polmonare. Un nuovo studio sulle vene ha dimostrato che c’è un collegamento tra l’insufficienza venosa cronica e la mortalità cardiovascolare.

Dunque, il problema legato alle vene varicose non va sottovalutato e non va rilegato ad un semplice difetto estetico, si tratta di una vera e propria patologia che colpisce nel 55% dei casi di donne e nel 45% dei casi gli uomini. Appena compare è importante non sottovalutare questo fenomeno cercando di contenere la progressione. Come? Controllando il peso, l’esercizio fisico e l’alimentazione e evitando di stare seduti o in piedi per troppe ore.