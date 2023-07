Test: scopri se i tuoi sogni si avvereranno e che sognatore sei col test più magico dell’estate

Test psicologico: osserva attentamente l’immagine e quella che vedi per prima ti dirà se sei un sognatore e che tipo sei.

Almeno tutti una volta nella vita abbiamo fantasticato con la mente. C’è chi l’ha fatto immaginando la famiglia che ha sempre sognato, chi per la casa che ha sempre desiderato e chi ancora si è visto ai vertici dell’azienda per cui lavora. Sognare e fantasticare non è una cosa di cui vergognarsi anzi, è esattamente il contrario.

Ovviamente non tutti lo facciamo allo stesso modo e se da un lato c’è chi ha perennemente la testa tra le nuvole, dall’altra parte c’è chi invece ha i piedi ben saldati a terra e si concederà una piccola evasione una volta ogni tanto. Prendendo in considerazione proprio questo aspetto che oggi ti proponiamo questo test psicologico che ti permetterà di capire esattamente che tipo di sognatore sei.

Test del sognatore: l’immagine che riuscirai a vedere per prima ti mostrerà come sei realmente

I test psicologici, esattamente come quelli della personalità, sono un modo diverso dal solito per cercare di analizzare degli aspetti completamente nascosti di te. Il tutto si basa sull’osservazione di un’immagine e ciò che la tua mente vedrà per prima. La tua scelta, dettata dall’istinto rivelerà anche quello che non pensavi di essere.

Se vuoi metterti alla prova e vuoi capire se sei un tipo che sogna ad occhi aperti, non devi fare altro che osservare la prima immagine che ti abbiamo proposto e dopo averla guardata per pochi secondi dovrai dire cosa hai visto per prima tra la lanterna e la bambina. La tua scelta sarà poi motivata da uno dei due profili seguenti:

Lanterna : se hai visto per prima la lanterna sei una persona che fantastica spesso con la mente, ma quello che ti contraddistingue è il modo in cui lo fai. Infatti, non ti spingi mai al di là di quello che non puoi realizzare e tutto ciò che sogni cerchi di farlo diventare realtà. Insomma, anche con la fantasia sei ben piantato nella realtà;

: se hai visto per prima la lanterna sei una persona che fantastica spesso con la mente, ma quello che ti contraddistingue è il modo in cui lo fai. Infatti, non ti spingi mai al di là di quello che non puoi realizzare e tutto ciò che sogni cerchi di farlo diventare realtà. Insomma, anche con la fantasia sei ben piantato nella realtà; Bambina: fantastichi ad occhi aperti forse fin troppo spesso. Alcune volte, anche se sembrano irrealizzabili riuscirai a rendere realtà ciò che sogni. Ci saranno anche occasioni in cui però ti renderai conto di esserti spinto un po’ troppo in là.

