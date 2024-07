3 spiagge tra le più particolari del Mondo: scegli quella giusta per te dove scattare foto spettacolari

Quando comincia a fare più caldo il desiderio di molti è di raggiungere una località balneare. Prendere il sole e tuffarsi in mare piace a tutte le età. Per cambiare si possono scegliere quest’anno nuovi posti. Tra i più incantevoli e dalla sabbia inusuale ci sono quelli che ora descriveremo.

Abitare in Italia, malgrado disservizi e ingiustizie di vario tipo, offre dei vantaggi. Possiamo vivere in città e borghi ricchi di storia e bellezza e raggiungere piacevoli luoghi al mare e in montagna. Infatti il nostro Paese è ricco di tesori artistici, paesaggistici e anche di laghi, litorali, località sciistiche di fama mondiale. Ci sono opportunità di svago di vario genere e spesso anche dal costo economico.

3 spiagge tra le più particolari del Mondo assolutamente da conoscere

In estate molti italiani e anche stranieri affollano la Costiera Amalfitana, il Salento, Taormina, Forte dei Marmi, Portofino e molte altre rinomate località. Il mare si conferma anno dopo anno la meta preferita per trascorrere le vacanze. C’è chi preferisce i soliti posti e chi invece ama cambiare. Per un’esperienza diversa ad esempio si possono scoprire le tante attrazioni che offre la Sardegna. Una si trova nel nord dell’isola, presso il Parco nazionale dell’arcipelago della Maddalena. In queste zone la sabbia fine, le acque limpide e i fondali ottimi per diving possono regalare una vacanza indimenticabile. C’è inoltre un posto particolare da ammirare. Si tratta della spiaggia rosa di Budelli. Il contrasto tra il blu del mare e la verde vegetazione tra cui è racchiusa la rendono speciale e tra le più belle al Mondo. La sabbia presenta soprattutto pezzetti di corallo e granito. Nello specifico il colore sarebbe dovuto a un microorganismo rosa che abita nelle conchiglie tra la Posidonia. Al termine del suo ciclo vitale, viene trasportato a riva e gli agenti atmosferici ne sminuzzano il guscio.

Sabbia strana in due località all’Estero

Un’altra spiaggia inconsueta si trova a Santorini. Una vacanza nelle isole della Grecia è il sogno di molti giovani che cercano relax e anche divertimento. A Santorini tra le spiagge caratteristiche si potrebbe raggiungere quella meno nota. Si tratta di Mesa Pigadia vicino ad Akrotiri con sabbia nera, di origine vulcanica. Il posto è poco frequentato, addossato a scogliere e il forte contrasto con l’azzurro dell’acqua è incredibile. In Italia troviamo spiagge simili ad esempio nell’isola di Vulcano e in Basilicata, a Cala Jannita.

Se volete toccare le stelle con un dito rimanendo sulla Terra bisogna volare in Giappone. Nell’isola di Iriomote si trova una spiaggia davvero singolare. Qui invece dei normali granelli di sabbia potremo vedere delle piccole stelle. Si tratta dei gusci di un protozoo marino, Foraminifera Baculogypsina Sphaerulata. Alla sua morte l’esoscheletro a forma di stella viene portato dalle onde marine a riva.

Queste 3 spiagge tra le più particolari del Mondo possono soddisfare quindi le esigenze di un viaggiatore curioso o di chi semplicemente apprezza la bellezza della natura.