Utilizzare il miele per le cure di bellezza casalinghe: effetti a 50, 60 e 70 anni su pelle e capelli

Il miele è un alimento dolce e nutriente prodotto dalle api che presenta una serie di benefici per la salute e la bellezza. Grazie alle proprietà antibatteriche, idratanti e nutrienti, è diventato un ingrediente popolare nella cura casalinga della bellezza. E questo vale per tutte le età.

Quando compiamo 50 anni ci accorgiamo che la pelle comincia mostrare evidenti segni di invecchiamento. Ci sono rughe e macchie scure e la pelle è poco elastica. Il miele è utile in quest’età per contrastare i segni di invecchiamento e questo è dovuto proprio alle capacità idratanti e antiossidanti dell’ingrediente. Applicare regolarmente il miele alla parte che sta soffrendo può aiutare a migliorare il tono, questo di solito avviene attraverso maschere o scrub. Per eliminare le macchie, per esempio, possiamo utilizzare il miele insieme all’aloe vera in gel, alla curcuma, alla farina d’avena oppure allo yogurt. Sono tutti ingredienti ricchi di esfolianti che aiutano a ridurre l’iperpigmentazione.

Anche i capelli a cinquant’anni diventano più secchi, ma anche fragili e soggetti a diradamento. Il miele, essendo molto nutriente, lo è anche nei confronti della nostra chioma, se utilizzato come maschera o come balsamo. In questo caso dovremmo creare uno scrub con l’aiuto dello zucchero di canna, d del sale marino, o del caffè macinato, o dell’olio essenziale di menta piperita. Sono tutti ingredienti che rafforzano e curano il cuoio capelluto.

Rimanere giovani

Utilizzare il miele per le cure di bellezza in casa? Non è una follia. Tutt’altro. A 60 anni la nostra pelle è soggetta alla formazione di rughe molto profonde. Il miele a quest’età è utile soprattutto per limitare le infiammazioni E per dare nutrimento. A 60 anni, infatti, la nostra pelle tende a diventare più sottile e quindi si infiamma più facilmente. Inoltre le difese immunitarie si abbassano, la pelle è più secca ed è più facile incorrere in dermatiti o eczemi. I contenuti del miele sono utili proprio per prevenire questi episodi. Sono gli acidi organici, gli acidi fenolici, le vitamine e le proteine a fare la differenza.

Anche i capelli a quest’età tendono a diventare più sottili, ma soprattutto opachi. Questo perché diminuisce la produzione di sebo e di melanina. Il miele diventa un trattamento prezioso per ridare vitalità ai capelli, Proprio perché cura il cuoio capelluto, idrata e quindi combatte l’opacità. Il segreto è quello di utilizzare la maschera al miele come un trattamento pre-shampoo. In questo modo aiuteremo la ricrescita dei capelli in una maniera più sana e luminosa.

Utilizzare il miele per le cure di bellezza

Anche se al giorno d’oggi bisogna stare attenti a parlare di vecchiaia, è indubbio che quando si compiono 70 anni si combatte con numerosi problemi. Tra questi il fatto che produciamo una minore quantità di collagene e di elastina, motivo per cui la nostra pelle diventa così sottile e fragile. A questo punto il miele diventa un vero e proprio toccasana, gli acidi buoni contenuti nel miele combattono non solo la secchezza ma anche la sensibilità, In questo caso è molto importante effettuare degli impacchi notturni. Durante il sonno e il riposo, grazie al miele aumenterà la qualità della rigenerazione cellulare.

Anche se oggi i settantenni sono molto più in forma di qualche anno fa e appaiono come dei giovanotti, hanno comunque la necessità di occuparsi della salute dei capelli. Essere canuti e dimostrare i propri anni non piace a nessuno. Anche in questo caso a fare la differenza è il trattamento notturno, da fare con le maschere al miele. Queste maschere, durante la notte, aiutate dal riposo, migliorano la densità dei capelli e soprattutto ripristino la vitalità che l’età, insieme fattori ambientali, ha smorzato. I rimedi antichi sono sempre i migliori e tra questi quelli al miele sono assolutamente da preferire.