Uomini e Donne, Virginia Degni rompe il silenzio e scatena il finimondo

Virginia Degni rompe il silenzio dopo l’addio a Uomini e Donne: ecco cosa ha rivelato l’ex-corteggiatrice di Cristian Forti.

In attesa di vedere come si evolverà il percorso di Ida Platano come nuova tronista di Uomini e Donne, al momento i protagonisti in studio non stanno facendo mancare le emozioni nel trono classico del programma, vivendo tra l’altro momenti decisivi.

Brando è diviso tra Raffaella e Beatriz, anche se dopo le precedenti esterne si è trovato a dover far fronte a critiche piuttosto evidenti delle due corteggiatrici in studio. Mentre Cristian l’ultima volta ha fatto delle esterne importanti sia con Valentina che con Virginia e Valeria, tra baci e confessioni.

Il tronista, però, ha poi dovuto affrontare l’addio al programma di Virginia, che sentendosi la meno apprezzata tra le tre ha deciso di abbandonare la trasmissione e fare un passo indietro. Ecco cosa ha rivelato dopo l’addio l’ormai ex-corteggiatrice di Cristian.

Uomini e Donne, le parole di Virginia Degni dopo l’addio al programma

In un’intervista per lo speciale di Uomini e Donne Magazine, Virginia Degni ha avuto modo di farsi conoscere maggiormente al pubblico, parlando sia di Cristian che della sua vita privata, del suo passato e del suo lavoro, oltre che delle sue attività quando è lontana dalle telecamere. A proposito del tronista, sebbene ne abbia elogiato la dolcezza e la sensibilità, ha rivelato come a non convincerla sia stato il suo parlare di getto, spesso senza dare troppo peso a ciò che dice.

È stato forse anche questo il motivo che ha spinto Virginia ad abbandonare lo studio. Chissà che, comunque, non possa esserci un colpo di scena. Il suo prossimo fidanzato, secondo lei, sarà in ogni caso destinato a vivere una relazione unica. “Penso che un ragazzo sia fortunato se mi incontra […] In amore dò molto” ha rivelato l’ex corteggiatrice.

Quanto alla sua vita lontana dalle telecamere, Virginia si diverte coi social, ama uscire con gli amici, ascolta musica ed il suo libro preferito è Io sono Malala. Il suo sogno più grande è quello di aprire un suo studio di logopedia. La ventenne romana sta infatti studiando per specializzarsi nel settore e da qui a dieci anni si vedrebbe come una professionista, facendo il lavoro che ama. L’augurio del pubblico è che possa riuscirci e anche di rivederla magari in televisione.