Harry e William, pace finalmente vicina? Il gesto dell’erede al trono toglie ogni dubbio

Harry e William fanno finalmente pace? Il gesto dell’erede al trono toglie ogni dubbio sul rapporto con il fratello: ecco la verità.

La pace è finalmente vicina tra Harry e William? A quanto pare le ultime indiscrezioni sulla Royal Family sarebbero a favore di una riconciliazione, ma ecco come stanno realmente le cose sul rapporto tra i due fratelli.

Harry e William sono sempre al centro dell’attenzione mediatica per il loro rapporto a dir poco burrascoso. Dopo l’addio del principe alla Royal Family e le parole poco carine, soprattutto contro il fratello William, le cose non hanno fatto altro che precipitare. Qualcuno ha ipotizzato, e forse sperato, in una loro riconciliazione, ma solo ora emerge la verità sul loro rapporto: ecco come stanno realmente i fatti.

Come è il rapporto tra William e Harry? Ecco come stanno le cose tra i due: il retroscena

Secondo quanto riportano i tabloid inglesi ci sarebbe stato realmente un tentativo di riavvicinamento tra i due, tuttavia questo avrebbe trovato un forte ostacolo. A quanto pare infatti Harry provò a contattate il fratello il giorno della morte della regina Elisabetta III, secondo quanto dichiarato da un consigliere reale. Omid Scobie, biografo del Duca e della Duchessa di Sussex, ha pubblicato un libro sulla famiglia reale intitolato Endgame.

All’interno del testo parla proprio di quell’episodio in cui il secondogenito avrebbe cercato il fratello trovando in lui un muro. William avrebbe infatti rifiutato tutti i tentativi di Harry di ricostruire un rapporto. In un estratto del testo l’autore fa riferimento a quanto accaduto nei giorni in cui si è spenta la regina Elisabetta II.

Pare che William abbia ignorato i messaggi del fratello che chiedeva dettagli circa l’organizzazione del suo viaggio in Scozia, a Balmoral, dove risedeva la nonna negli ultimi giorni di vita. Un’altra fonte vicina ai Sussex ha confermato che Harry è stato trattato malissimo in quel periodo e che fu lasciato completamente solo. William non prese completamente in considerazione il fratello ed era chiaro che non avesse alcun piacere di vederlo.

Secondo Scobie, quando Harry prese l’aereo per la Scozia non sapeva se la regina fosse viva perché nessuno gli diceva nulla. La famiglia reale ha annunciato la morte di Elisabetta prima ancora che venisse detto al principe che era in volo in quel momento. Quando il re secondogenito arrivò in Scozia trovò un messaggio di Meghan che lo invitava a chiamarla subito, ma anche una notifica della BBC che annunciava la morte della regina.