Che buono il sushi, ma si può mangiare durante una dieta? I consigli degli esperti

Il sushi è una delle pietanze più amate e temute quando si è a dieta. Scopri tutta la verità e se puoi mangiarlo e perdere peso.

Andare a mangiare il sushi con gli amici è ormai quasi un’abitudine per tantissime persone che, quando si trovano a dieta, vivono questo appuntamento con il buon cibo con timore. I pareri a riguardo sono infatti diversi e può succedere di non capire se e quanto è possibile mangiarne per dimagrire.

La buona notizia è che il sushi non fa ingrassare e può essere mangiato anche durante la dieta. Tuttavia, bisogna anche sapere che per mangiarlo e perdere peso è importante imparare a scegliere tra i vari pezzi e rinunciare ad alcuni.

Sushi a dieta? Ecco come mangiarlo

Se stai seguendo una dieta ma non vuoi rinunciare alla tua cena settimanale a base di sushi, sarai felice di sapere che puoi ancora gustarlo purché stando entro certi limiti. Questo nasce infatti come un alimento sano e, volendo, persino bilanciato. Per far sì che resti tale, però, è bene scegliere i pezzi che si troverebbero normalmente in Giappone ed evitare quelli più occidentali e ricchi di salse e condimenti.

Una cena a base di sushi che aiuti a dimagrire o mantenersi stabili dovrebbe essere infatti a base di sashimi e qualche nigiri o maki. In questo modo si metteranno insieme proteine e carboidrati, ottenendo un pasto bilanciato. Per andare sul sicuro si può iniziare con una porzione di edamame che sazierà con gusto, proseguendo poi con una mista di sashimi e una di nigiri e maki.

Il tutto evitando gli uramaki con salse e creme o altri eventuali sushi pasticciati. Ovviamente andrebbe tralasciato anche il dolce (a meno che non sia previsto nel piano nutrizionale) e per accompagnare il tutto è da preferire l’acqua naturale. Questa consentirà, tra le altre cose, di sentire in modo più chiaro il sapore di ciò che si mangia. E tutto senza alterarne i sapori.

Seguendo queste semplici regole, mangiare il sushi anche quando si è a dieta si rivelerà sia possibile che indicato. Grazie alla presenza del salmone e del riso, infatti, questo pasto dona il buon umore, allevia l’ansia e soddisfa dal punto di vista della gola. Cosa che nel tempo consente di seguire la dieta con più costanza, ottenendo anche più benefici. E, cosa non meno importante, godendo della compagnia degli altri e non rinunciando alla vita sociale.