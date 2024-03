Tutti amano collezionare qualcosa, dalla semplice penna biro in tutte le sue colorazioni alla moneta più rara. Ad oggi il mercato del collezionismo si è ampliato assai maggiormente.

Il piacere personale di avere qualcosa a casa da poter collezionare, che sia anche soltanto la serie di libri preferita, è qualcosa di ineguagliabile. Tutto si può collezionare, dipende dall’interesse della persona stessa. Una persona potrebbe avere il desiderio di avere una serie di penne di quella categoria, un’altra potrebbe desiderare tutte le action figure del mondo Marvel e un’altra ancora potrebbe finalmente avere la possibilità di acquistare la prima edizione di Harry Potter (se la trova). Le possibilità sono infinite.

Il mondo dei collezionisti

Constato che il collezionismo dipende dall’interesse del singolo, è anche vero che il budget da investire cambia a seconda dell’oggetto (o serie di oggetti) desiderati. Inoltre, i meno esperti potrebbero non essere a conoscenza di avere già un piccolo tesoro tra le mani, che un collezionista sarebbe pronto a pagare una fortuna. A rendere questo mercato più redditizio è stato sicuramente il web e l’avvento di piattaforme come eBay o Vinted, dove le persone mettono in vendita qualsiasi cosa.

Tra gli articoli più desiderati del momento ci sono fumetti che non si trovano più in libreria, consolle e videogiochi vintage. Alcuni di questi articoli sono stati battuti anche a un milione di euro. Un altro ambiente molto in voga e che sta riguadagnando terreno in questo ultimo decennio è il mercato degli orologi: il loro valore cresce a dismisura se rari o vintage. Ma vi sono anche borse, dischi in vinile e strumenti musicali. Ciò che invece non ha smesso di appassionare la maggior parte delle persone sono i grandi classici.

Monete, francobolli o modellini: cosa si colleziona di più?

Quando si parla di collezionismo, infatti, più che pensare a libri, dischi e action figure, si pensa a monete, francobolli e modellini. In Italia, per esempio, secondo diverse ricerche di mercato, gli oggetti che le persone amano ancora collezionare sono proprio le monete, i francobolli, i modellini e le bambole. Il mercato delle monete, per esempio è ancora bello attivo e gli appassionati sono sempre alla ricerca di quella più rara da poter aggiungere alla propria collezione principale. Una moneta da 1 euro, per esempio, può arrivare a valere anche migliaia di euro. Mentre i nuovi articoli si possono trovare molto più facilmente, ciò che appassiona un collezionista è proprio la ricerca minuziosa nel cercare di trovare il pezzo più raro di tutto, ed è per questo che ancora oggi molti collezionano monete, francobolli e modellini.