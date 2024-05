Un horror inquietante sta per arrivare in sala ed ecco tutte le novità, al cinema, che vedremo da giovedì

Come sempre, le sale cinematografiche offrono numerose novità per i cinefili. Titoli che vanno a coprire ogni genere, così da soddisfare i gusti di tutto il pubblico. Come d’abitudine, vi presentiamo i debutti che stanno per arrivare al cinema a partire da questo horror molto atteso.

Avete già pianificato, con amici o famigliari, cosa andare a vedere, al cinema? Anche questo giovedì, infatti, escono diversi film, molto interessanti che faranno la gioia di tanti appassionati. Davanti all’obiezione che “tanto prima o poi li daranno alla televisione”, si può rispondere in un solo modo.

Ci sono film che, per essere apprezzati, vanno visti assolutamente al cinema. Mai e poi mai il piccolo schermo potrebbe rendere come quello grande. Senza parlare dell’atmosfera di un film visto al cinema, quando si spengono le luci e partono le prime immagini. Come il fantasy uscito la scorsa settimana. Insomma, chi ama i film sa che la magia della sala è unica e irripetibile. In ogni caso, vediamo quali saranno le novità, sapendo che un horror inquietante sta per arrivare in sala. E per chi ama questo particolare genere, è un appuntamento da non perdere.

Ecco tutti i film in uscita da giovedì. Hai già deciso cosa andare a guardare?

Di che film si tratta? Di L’Esorcismo – Ultimo Atto, che ha un protagonista di eccezione come Russell Crowe. Di cosa parla questo horror? Crowe veste i panni di un attore in crisi, con un passato tormentato. Gli offrono, finalmente, un ruolo da protagonista proprio in un film che parla di esorcismi.

Solo che, durante le riprese, qualcosa di strano e demoniaco gli accade. Quale mistero si cela e che fine farà il buon Russell? Mercoledì, in anticipo, esce anche Eileen, storia di una amicizia pericolosa al femminile, con Anne Hathaway.

Sempre dopodomani, Luca Barbareschi è il regista e protagonista di The Penitent. Qui, uno psichiatra si trova alle prese con un processo mediatico che riguarda un suo paziente, autore di una strage. Curioso è, certamente, Vincent deve morire, nel quale un uomo viene attaccato, senza motivo, da chiunque incontri. Perché lo fanno? Cosa fare per sopravvivere?

Biografico è Rosalie, donna di fine ‘800 che è coperta di peli. Quando il marito lo scopre e la allontana, cosa farà la donna? Quell’estate con Irène racconta di due ragazze che fuggono dall’ospedale per vivere un’estate piena di incontri. Infine, chi ha dei figli piccoli si prepari a portarli al cinema per Me contro Te il film – Operazione Spie, nuovo capitolo con i due YouTuber, Sofì e Luì.