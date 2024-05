Particolari eventi enogastronomici in Veneto, Valle d’Aosta e altre regioni per giornate rilassanti in compagnia

In molte regioni italiane la primavera è una stagione ricca di manifestazioni di vario tipo. Partecipare a sagre o a un palio permette di conoscere e apprezzare le tradizioni gastronomiche e culturali di un popolo. Ecco qualche evento interessante del mese di giugno.

Con le temperature miti si fanno volentieri grigliate, giri in bicicletta, passeggiate. Alcune giornate possono essere meno soleggiate di altre, ma possiamo sempre trovare il modo per trascorrerle bene. Se siamo alla ricerca di qualcosa di diverso scopriamo adesso delle iniziative interessanti.

Particolari eventi enogastronomici in Veneto, Valle d’Aosta e altre Regioni per tutti i gusti

In Veneto la Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco è una rassegna dal fitto programma. Dal mese di marzo fino a luglio sono tante le giornate dedicate al mondo del vino e della gastronomia. Per esempio, fino al 4 giugno sono previste degustazioni di vini bianchi e rossi abbinati a cibi locali e musica dal vivo a Corbanese. Terminano il 2 giugno invece a Vittorio Veneto. Qui in particolare ci sarà il Palio nazionale delle botti. Uomini e donne gareggeranno in diversi giochi. Ad esempio si devono fare rotolare le botti o riempirle. La Mostra dei vini di collina a Ferletto termina il 9 giugno.

Il territorio del Prosecco presenta paesaggi naturali mozzafiato ed è puntellato da abbazie e chiese. In particolare a Vittorio Veneto si trovano il Museo della battaglia e il Castello di San Martino.

Emilia Romagna e Puglia

Oltre al vino molti apprezzano bere la birra. Perché attendere l’Oktoberfest tedesco se si può andare in Valle d’Aosta in primavera? Qui infatti dal 20 al 24 giugno 2024 si svolgerà la Bierfest a Gressoney-Saint-Jean. Il piazzale del Weissmatten richiamerà chi vuol partecipare a questa festa della birra, gustando anche del cibo e ascoltando musica.

Dopo aver ammirato la fioritura dei ciliegi è tempo di mangiarne i frutti. Vignola è famosa per un suo prodotto, la ciliegia Moretta. 1 e 2 e poi 8 e 9 giugno 2024 sono i giorni da segnare per andare in questa località dell’Emilia Romagna. Potremmo visitare la Rocca o il Palazzo Barozzi, ma soprattutto gustare le preparazioni con questo frutto squisito. Sono previsti anche laboratori di intaglio di frutta e verdura e altro per adulti e sul riciclo creativo per i bambini. Allieterà la festa della ciliegia di Vignola la presenza di gruppi folk e altri artisti.

Infine, Radici del sud è un salone dedicato ai produttori di vino e olio che si terrà dal 5 al 10 giugno 2024. Il luogo è il Castello di Sannicandro di Bari. Il pubblico potrà partecipare alla mostra giorno 10. Questi particolari eventi enogastronomici in Veneto, Valle d’Aosta e altre Regioni potrebbero rivelarsi una bella occasione di svago.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Consultare i siti ufficiali per maggiori dettagli)