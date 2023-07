Twix, sapete cosa significa il nome del famoso snack? Geniale!

Gli appassionati di cioccolato scoprono cosa significa davvero Twix dopo 55 anni, e ne restano sconcertati!

Twix è arrivato nel Regno Unito 55 anni fa, ma la gente sta iniziando solo ora a rendersi conto che il nome del marchio non è stato scelto dal nulla: in realtà ha un significato molto intelligente. Quello che è uno degli snack al cioccolato più diffusi e amati nel mondo, facente capo alla casa madre Mars, ha un identikit inconfondibile: si presenta sotto forma di due barrette di cioccolato al caramello, perfette per condividere un momento più o meno speciale, con l’iconico involucro dorato, rosso e bianco.

Sicuramente molti di noi hanno mangiato chili e chili di Twix nel corso della vita senza rendersi conto che il nome ha effettivamente un significato – e ha a che fare con la forma del dolce. Non è una delle tante sigle commerciali inventate di sana pianta, o magari scelte perché suonano bene: rappresenta qualcosa di più elaborato…

Il significato nascosto dei Twix

Dallo stesso quartier generale di Twix arriva la conferma del significato dietro al nome in uno scambio di messaggi su Twitter. Un fan del cioccolato ha chiesto sul social network dei cinguettii se qualcosa che aveva appreso sull’origine della parola “Twix” fosse vero. “Ho letto che ‘Twix’ è l’abbreviazione di ‘twin biscuit sticks’. Potete confermarlo o smentirlo?” ha domandato l’utente di Twitter, tale Fooji. Twix ha risposto che l’utente era “vicino” alla risposta esatta. Poi ha chiarito: “È l’abbreviazione di ‘twin sticks'”. Che tradotto in italiano sta per “bastoncini gemelli”.

Al che qualcuno ha commentato: “Pensi di sapere tutto, e poi…”. Un altro utente ha aggiunto: “Mi vergogno che a 40 anni non mi fosse venuto mai in mente”. E ancora: “Ho appena appreso che Twix sta per ‘twin sticks’. Chi l’avrebbe mai detto?”. Ma non è tutto.

C’è ancora di più da imparare su questa popolare leccornia: un messaggio nascosto nel logo Twix che probabilmente non avete mai notato prima. Nel punto sopra la “I” del logo c’è, a ben vedere, qualcosa che assomiglia a un pulsante di pausa, con due linee verticali una accanto all’altra. Tuttavia, altri fan hanno lanciato l’ipotesi che le due linee siano un’allusione al prodotto stesso – che viene venduto con due barrette per confezione. È il marketing, bellezza.