Test della personalità: scegli la ciambella preferita e scopri il tuo lato più nascosto

I test della personalità possono essere molto divertenti e qualche vola far scoprire qualche lato nascosto di sé: in questo caso, basta scegliere il donut che si preferisce

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, i test della personalità possono essere davvero divertenti, da fare in compagnia oppure da soli, e magari far scoprire un lato della propria personalità che poco si conosce oppure non si conosce affatto e in questo caso basterà scegliere il donut che si preferisce.

Amatissime da tutti e soprattutto famosissime, i donut hanno quel particolare fascino che ricorda l’America e a coloro che li hanno amati e che tutt’oggi li seguono, “I Simpson“. Questo articolo, però, non tratta di ricette ma prova a far scoprire a chi lo legge una parte poco conosciuta della propria personalità.

Tutti hanno una propria ciambella preferita, Homer Simpson ne va ghiotto e chi ricorda il cartoon sa bene che il protagonista non ne aveva una preferita ma le amava tutte ed è impossibile dargli torto.

Le ciambelle glassate sono note ed amate dappertutto, ma arrivano dagli Stati Uniti e si tratta di ciambelle fritte con sopra glasse di diverso genere.

Qualcuno potrebbe non aver mai visto gli episodi dei Simpson, ma orami questi dolci sono presenti nei supermercati e a volte anche nei bar per cui è impossibile non averle viste o assaggiate almeno una volta nella vita. Spesso si immaginano i donut con della glassa rosa ma in verità ne esistono di ogni genere e per tutti i giusti.

Questo dolce mette d’accordo proprio tutti, grandi e piccini, e dopo averne gustate diverse tutti hanno la propria ciambella preferita. Per partecipare al test basterà scegliere la ciambella che più si predilige e che solitamente si sceglie tra le tante nel vassoio, leggere il profilo corrispondente e scoprire qualcosa in più su di sé.

Com’è noto, i test della personalità non hanno alcuna base scientifica ma possono essere comunque divertenti oppure far scoprire un lato di sé magari poco esplorato.

Da molto tempo ormai i dount sono approdati nel Bel Paese ed in tanti li gustano magari al bar per colazione. Una volta scelta la propria ciambella preferita tra quella ai frutti, quella al cioccolato bianco e quella fondente basterà leggere il profilo associato e capire qualcosa in più su di sé.

Se si è scelto la ciambella a frutti allora significa che la propria personalità è molto allegra e solare. I valori fondamentali nella propria vita sono la chiarezza e la sincerità ed è proprio per questo che si è sempre limpidi con le altre persone.

Inoltre, nella vita quotidiana, si è persone davvero socievoli e si prova sempre a mettere tutti a proprio agio, proprio per questo motivo gli amici di certo non mancano. Bisogna, però, prestare attenzione perché non è tutto oro quel che luccica.

Se, invece, si è scelto la ciambella con il cioccolato bianco allora molto probabilmente si è una persone che punta in alto e le banalità proprio non le considera. L’attenzione sui dettagli c’è sempre e se qualcosa attira l’attenzione non è assolutamente banale. Inoltre, si è persone molto caparbie e quando c’è un obiettivo da raggiungere gli ostacoli non contano si va dritti alla meta. Questa varietà di cioccolato, però, non si sposa bene con tutto per cui, capendo l’analogia, bisogna bilanciare.

Infine, se si è scelto la ciambella al cioccolato fondente vuol dire che si è una persona molto affettuosa e che adora farsi coccolare soprattutto dopo una lunga giornata di lavoro o di studio. Se si ama il cioccolato fondente vuol dire che il proprio carattere è molto forte e soprattutto si ama la sincerità. In più si ha ben presente qual siano i propri valori e cosa si vuole fare nella vita.

Quando si tratta delle relazioni, siano esse amorose oppure di amicizia, si è molto generosi e si dà molto affetto soprattutto a coloro a cui si tiene particolarmente. Il gusto del cioccolato fondente, però, non è amato da tutti e bisogna quindi scegliere le persone giuste.