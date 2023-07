Se gli esseri umani scomparissero la Terra diventerebbe così: uno scenario che ti lascerà senza fiato

Cosa ne sarebbe della Terra se la razza umana scomparisse del tutto? Come apparirebbe il nostro pianeta? Restereste esterrefatti.

Un piccolo assaggio di ciò che potrebbe accadere se l’attività incessante dell’uomo nelle città si fermasse lo abbiamo avuto abbastanza di recente. Quando il covid-19 ha fatto il proprio ingresso nella nostra vita modificando improvvisamente le nostre abitudini e siamo stati costretti dai lockdown a rimanere chiusi in casa, le città hanno cambiato aspetto.

Alcune foto, filmati e reportage ci hanno mostrato uno spettacolo surreale e desolante, in cui il brusio tipico della presenza umana con le voci che si mischiano tra loro e diventano rumore di sottofondo, sovrastato dal rumore ben più assordante di auto e attrezzi, era svanito, le vie erano deserte e le nostre opere architettoniche e ingegneristiche rimanevano l’unico segnale del nostro passaggio in quel luogo. L’assenza di rumori aveva spinto gli animali a prendere coraggio e cominciare ad avvicinarsi a quei centri urbani che per loro erano prima off limits.

Si può presumere dunque senza troppo sforzare la nostra immaginazione che lo stesso accadrebbe nei primi giorni e nei primi mesi in cui la razza umana si è estinta. L’incessante vocio, così come i rumori tipici della società moderna sarebbero ormai un ricordo, una lontana eco della nostra presenza. Ma ciò che differenzierebbe in modo netto ciò che abbiamo vissuto dallo scenario che stiamo immaginando è che non mancherebbe solo il chiasso della vita frenetica cittadina, mancherebbe anche il dolce suono di una risata, gli schiamazzi allegri e festosi dei bambini che giocano, le urla di gioia per il gol della nostra squadra preferita, le melodie composte dai musicisti, le case sarebbero vuote e spente.

Cosa succederebbe alla terra se la razza umana scomparisse?

Finora ci siamo limitati a constatare il fatto che sin da subito mancherebbero i segnali della presenza dell’uomo, ma cosa accadrebbe alla Terra e alle nostre città una volta che la razza umana non è più presente? Il primo cambiamento sarebbe la qualità dell’aria: l’assenza dell’inquinamento che causiamo giornalmente la renderebbe dopo pochissimo tempo più pulita. Vento e acqua inoltre eliminerebbero in breve tempo anche lo smog e la polvere che produciamo con le nostre attività. La spazzatura smetterebbe di accumularsi e gradualmente andrebbe a scomparire.

A distanza di un solo anno dalla scomparsa degli esseri umani, le tubature dell’acqua esploderebbero poiché al primo freddo intenso l’acqua presente congelerebbe. Smetterebbe anche di arrivare elettricità nelle case, visto che gli impianti di produzione non funzionerebbero più. La natura prenderebbe gradualmente possesso delle nostre città. Senza infatti gli esseri umani che si occupano di potare le piante e tagliare i prati e le erbacce, la vegetazione crescerebbe selvaggia e incontrollata e comincerebbe a ricoprire anche gli strati d’asfalto. Gli animali selvaggi, grandi e piccoli, comincerebbero ad esplorare le vie cittadine deserte in cerca di cibo e di riparo.

Dopo dieci anni l’azione della natura avrebbe un effetto più visibile e incisivo sull’aspetto delle città. Le strade sarebbero piene di crepe, causate dalle radici delle piante che cercano spazio e nutrimento. Muffa, piante e vegetazione varia si mischierebbe naturalmente agli edifici, cominciando a ricorprirli e celarli alla vista. Mille anni più tardi, solo alcuni degli edifici da noi costruiti saranno stati in grado di resistere all’azione del tempo e del clima, esattamente come alcuni dei monumenti che sono giunti sino a noi dalle epoche passate.

Insomma in un migliaio di anni la natura avrebbe ripreso pieno possesso della Terra e il nostro pianeta sarebbe più in salute rispetto ad oggi. Peccato che nessun umano sarebbe presente per vedere questo spettacolo né per approfittare di questa seconda possibilità di vivere e proliferare in simbiosi con la natura.