Tutti conosciamo Paolo Fox, ma come è diventato famoso? Ti sveliamo i dettagli più curiosi: pazzesco

Paolo Fox ormai è uno dei punti fermi della Rai. Sono pochi però i telespettatori che sanno come è diventato famoso: i segreti del suo successo.

Tra le personalità più amate della televisione italiana troviamo sicuramente Paolo Fox, l’amato astrologo del salotto de I Fatti Vostri. Per il pubblico Rai ormai è un volto a dir poco familiare e sono tantissimi coloro che seguono le sue indicazioni astrologiche. Non tutti però sanno come è riuscito a raggiungere il successo e oggi andremo ad analizzare tutti i dettagli della sua carriera televisiva.

Paolo Fox è sicuramente l’astrologo più famoso del panorama televisivo italiano. Nato a Roma il 21 aprile 1960, per rimanere nel suo campo, possiamo dire che l’astrologo è nato sotto il segno dell’Acquario. Ha raggiunto la popolarità grazie alle sue numerose apparizioni in televisione, ma anche grazie agli interventi radiofonici e alle sue rubriche giornalistiche. Ogni giorno milioni di spettatori non iniziano la giornata senza ascoltare le sue previsioni e i suoi consigli su amore, lavoro e benessere.

Durante la sua carriera Paolo Fox ha avuto modo anche di pubblicare diversi libri riguardanti l’astrologia e le previsioni dei segni zodiacali per tutto l’anno. Ovviamente anche lui sa bene che l’astrologia non è una scienza e che quindi le sue indicazioni vanno prese come tali. Per questo motivo nel salotto de I Fatti Vostri è diventato quasi un tormentone il suo motto: “Se non credete, verificate“. Nonostante sia amatissimo, in pochi sono a conoscenza del segreto del suo successo, andiamo quindi ad analizzare la sua carriera.

Paolo Fox, come è diventato famoso: ripercorriamo la sua carriera

Per conoscere Paolo Fox dobbiamo per prima cosa rivelare che l’astrologo ha scelto questo nome d’arte perché all’anagrafe è registrato come Paolo Volpi. Gli appassionati per anni si sono chiesti quale sia il suo nome, su cui è sempre aleggiato un velo di mistero che ha reso il suo personaggio ancora più affascinante. Paolo si è appassionato all’astrologia da giovanissimo, quando aveva ancora sedici anni e tutto questo è merito della nonna di una sua compagna di liceo.

Forse nemmeno lui però poteva immaginare che da grande avrebbe fatto successo proprio grazie all’astrologia. Il merito però è di Paolo Villaggio, con il comico genovese che lo fece esordire in televisione lasciandogli uno spazio nel suo “Villaggio Party” in onda su Odeon Tv. La vera svolta arrivo però con l’esordio del suo oroscopo sui canali Rai. Dopo aver debuttato sul servizio pubblico, Fox è riuscito a ottenere uno spazio anche sulle frequenze di radio Lattemiele e Radio Deejay.

In Rai è diventato famoso per la sua partecipazione a trasmissioni come “In bocca al lupo!” e soprattutto “Domenica In”. Ad oggi Paolo Fox fa parte del talk show ‘I Fatti Vostri’ condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi. Il pubblico continua ad amarlo grazie alle sue previsioni che sono considerate le più attendibili. Confermato ancora una volta dalla Rai, Fox è pronto a tornare sul piccolo schermo a settembre con la nuova stagione de I Fatti Vostri. Mentre sulla sua vita privata nessuno sa niente, l’unica cosa certa è che l’astrologo non ha figli.