Pomodorini, il trucco (geniale) per tagliarne molti con un solo gesto: risparmi molto tempo

In estate non c’è di meglio di una buona ricetta fresca con pomodorini. Tagliarli però può essere una scocciatura: questo trucco vi aiuterà.

Per noi italiani i pomodorini rappresentano uno degli ingredienti fondamentali per la cucina. Sia in estate che in inverno questi sono presenti in diverse ricette e durante i mesi dell’anno sono utilizzati anche in alcune ricette fredde, come possono essere la pasta (a cui aggiungere provola e basilico) o una bella insalata. Tagliarli però certe volte è a dir poco scocciante, ma con questo trucco potrete tagliarne tantissimi con un solo gesto, andiamo a vedere cosa bisogna fare.

I pomodorini possiedono diversi benefici per la salute, visto che sono alimenti ricchi di nutrienti. Infatti contengono non solo vitamina C e vitamina A ma anche potassio, licopene, betacarotene, vitamina K e Vitamina B9. Tutte queste caratteristiche sono importanti per il mantenimento della nostra salute generale ma anche per prevenire alcuni tipi di malattie. I pomodorini sono fondamentali anche per la presenza di antiossidanti che proteggono il corpo dalla presenza di radicali liberi.

Contenendo del potassio questi possono essere anche fondamentali per regolare la pressione sanguigna, mantenendo quindi la salute del sistema cardiovascolare. Essendo composti principalmente da acqua sono fondamentali per l’idratazione del nostro corpo. Contengono anche pochissime calorie e questo li rende un alimento adatto ad ogni tipo di dieta e permettono di mantenere o perdere peso. I pomodorini sono necessari per una dieta equilibrata, anche se tagliarli spesso è una scocciatura. Oggi però vedremo il trucco che permette di tagliare un gran numero di pomodorini in un gesto solo, scopriamo come fare.

Pomodorini, questo trucco è geniale: ne taglierete tantissimi in un colpo solo

Come abbiamo visto mangiare i pomodorini in estate è un must. Questi essendo una verdura stagionale raggiungeranno il massimo del loro sapore proprio nei mesi più caldi dell’anno. La luce del sole permette loro di sviluppare quell’aroma distintivo. Avremo l’opportunità di mangiare dei pomodori in estate in diverse ricette come insalate fresche, piatti freddi, salse, sughi e pizze. In pochi sanno che mangiarli in estate permette anche di proteggere la pelle dai danni casati dai raggi UV.

In estate questo alimento può essere consumato in picnic, grigliate e cene all’aperto e possono essere un’aggiunta deliziosa a diversi piatti. Ricordiamo sempre che grazie alle nuove tecniche di conservazione sarà possibile consumare i pomodorini tutto l’anno. Ad ogni modo in estate e in inverno tagliarli è una scocciatura, ma su TikTok sta spopolando un escamotage che vi permetterà di risparmiare tantissimo tempo. Vi basterà un grande coltello e un contenitore, fatta questa premessa vediamo come fare.

Sarà quindi possibile tagliare i pomodorini velocemente inserendoli in un contenitore semi chiuso che presenta uno spazio tutto il suo perimetro. Proprio in questo spazietto dovrà essere inserito il coltello a seghetta che provvederà a tagliare tutti i pomodorini nel contenitore in un colpo solo. Questo trucco vi permetterà di risparmiare almeno una mezz’oretta ogni qual volta vogliate preparare una ricetta con questo ingrediente.