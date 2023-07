Vanessa Incontrada, il figlio è ormai cresciuto ed è bellissimo: la foto (rara) fa incetta di like

Vanessa Incontrada oltre ad essere un’artista a 360 gradi è anche una madre molto affettuosa. La donna ha condiviso una foto insieme al ragazzo.

Il mondo dello spettacolo è pieno di artisti talentuosi. Che si tratti di attori, registi o cantanti, il territorio italiano può vantare professionisti di tutto rispetto. Alcuni preferiscono cimentarsi in vari settori, spaziando dalla recitazione alla musica, o dalla recitazione alla conduzione di programmi televisivi. Vanessa Incontrada è una delle artiste più complete, in grado di lavorare con passione e dedizione.

Classe 1978, Vanessa nasce a Barcellona da madre spagnola e padre italiano. Cresce fra Follonica e Barcellona e ad appena 17 anni dà avvio alla sua carriera da indossatrice. Difatti è proprio nella capitale italiana della moda che inizia a lavorare come modella, considerando la sua altezza e il suo fisico perfetto. Nel corso degli anni, tuttavia, oltre che sul suo aspetto fisico, Incontrada comprende di voler puntare anche su altre qualità.

La sua simpatia la rende perfetta per condurre un programma come Zelig, di cui resterà al timone per anni. Non vuole rinunciare nemmeno alla recitazione, interpretando ruoli diversi in fiction di successo sia di RAI uno che di Canale 5, fra cui Il capitano Maria, Non dirlo al mio capo, Fosca Innocenti.

Oltre che dal punto di vista professionale, Vanessa Incontrada appare realizzata anche sul fronte privato. Legata da anni a Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal. La scorsa estate, l’attrice aveva dichiarato di volersi prendere una pausa di riflessione, lasciando intendere di essere in crisi con Laurini. A quanto pare, però, i due sono tornati ufficialmente insieme. Vanessa Incontrada è una madre molto affettuosa e presente, e che talvolta ama pubblicare foto con suo figlio sui social.

Vanessa Incontrada posta una foto per il compleanno del figlio

Vanessa Incontrada, essendo un volto noto, ama pubblicare scatti sui social. Tuttavia appare molto riservata sul fronte privato. La donna, infatti, mette suo figlio sempre al primo posto, e per lei è fondamentale tutelarlo. L’attrice ci tiene a proteggere l’immagine di Isal, oggi quindicenne.

In occasione del compleanno del ragazzino, mamma Vanessa ha voluto pubblicare uno scatto con suo figlio sul suo profilo Instagram. Dalla foto è possibile notare la somiglianza fra i due. Il post ha suscitato molta attenzione da parte dei follower. Non mancano i commenti di auguri a Isal, ed i complimenti per la bellezza della madre e del ragazzino.