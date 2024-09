Tutte le piante da potare a settembre: promemoria per chi ha il pollice verde

Nel mese di settembre arriva il momento di potare alcune piante, ma quali? Vediamo alcune indicazioni e consigli preziosi sia per chi è già esperto che per chi non lo è.

Settembre è il mese ideale per iniziare a preparare il giardino per l’autunno. La potatura in questo periodo permette alle piante di affrontare al meglio i mesi più freddi, stimolando una crescita sana e vigorosa. Ma quali sono le piante che necessitano di potatura proprio in questo mese? Ecco un promemoria per tutti gli appassionati di giardinaggio per il mese di settembre.

Tutte le piante da potare a settembre

Innanzitutto, nel mese di settembre è necessario fare una leggera potatura alle piante di rose per rimuovere i fiori appassiti e favorire una seconda fioritura. È importante tagliare i rami secchi o malati e accorciare leggermente quelli più lunghi, mantenendo la forma della pianta. Questo aiuta anche a prevenire eventuali malattie.

Anche alcuni arbusti, come il bosso, l’alloro o il viburno, possono essere potati a settembre per mantenere la loro forma e promuovere una crescita densa. Questa leggera potatura consente di evitare che i rami si allunghino troppo e di mantenere la pianta più compatta durante l’inverno.

Non dimentichiamoci gli alberi decidui come la betulla, il carpino e il cosiddetto cespuglio di fuoco cileno, nome scientifico Embothrium. Settembre è il momento perfetto per fare un’ultima potatura alle siepi prima dell’arrivo del freddo. Potare le siepi permette di mantenere una forma ordinata e favorisce una crescita più compatta. Tuttavia, è importante non esagerare con la potatura, per non indebolire la pianta.

Piante rampicanti

Le piante rampicanti come l’edera o il glicine possono essere potate in questo periodo per controllarne la crescita. L’obiettivo è eliminare i rami che si sono sviluppati in modo disordinato o che potrebbero danneggiare le strutture su cui crescono. Va bene potare anche il gelsomino, il caprifoglio comune e la passiflora, il famoso fiore della passione.

In conclusione, la potatura di settembre è essenziale per mantenere il giardino in salute e pronto per l’inverno. Con piccoli interventi mirati, è possibile garantire una crescita sana e rigogliosa nella stagione successiva. Il segreto è agire in modo preciso, con strumenti sterilizzati e senza danneggiare troppo la pianta.