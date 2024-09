Bandiere in spiaggia: ad ogni colore un significato diverso

I frequentatori del mare e delle spiagge sanno benissimo che a volte compaiono delle bandiere e per ogni colore c’è un significato ben preciso. Scopriamo quale.

Quando si parla di spiagge tutti sono interessati a capire quali sono le acque con la famosissima bandiera blu. Questa è un importante riconoscimento da parte della Foundation for Environmental Education alle coste europee che soddisfano alcuni criteri di qualità delle acque marine, pulizia delle spiagge e servizio balneare offerto. Tuttavia, ci sono anche altre bandiere presenti in spiaggia che cambiano colore a seconda delle situazioni. Giusto per non sbagliare nelle ultime giornate di mare che ci aspettano, ecco tutti i significati.

Bandiere in spiaggia: il significato

In ogni stabilimento balneare deve esserci un servizio adibito alla sicurezza dei bagnanti se in quel tratto di mare si può fare il bagno. Quindi, c’è sempre una torretta in cui il bagnino prende posizione e controlla quello che accade, intervenendo se necessario. È proprio da questa torretta che, di solito, si alzano le bandierine di segnalazione. Servono ai bagnanti presenti per dire a che punto è la sicurezza. A dare il significato alle varie colorazioni è la Capitaneria di Porto.

Bandiera rossa

Iniziamo dalla bandiera che più di tutti ha un significato molto chiaro e inequivocabile. Se il colore è rosso significa che c’è pericolo di balneazione. Non si tratta di un divieto, ma di una segnalazione di pericolo, quindi, di usare cautela e, magari, di rimanere soltanto a riva. Questo pericolo potrebbe essere dato dal maltempo, dalle correnti forti presenti in mare e da altri fattori. Spesso una o due bandiere rosse vengono alzate anche quando il bagnino si allontana dalla sua postazione. Questo significa che non c’è nessuno che può intervenire in caso di esigenza di soccorso.

Colori giallo e bianco

La bandierina gialla potrebbe indicare la sospensione del servizio del bagnino, magari perché è in pausa pranzo. Oppure, la presenza di troppo vento che non permette di tenere l’ombrellone aperto. Vendiamo ora alla bandierina bianca. Quando è presente significa che la balneazione è assolutamente sicura perché le condizioni meteo lo permettono e perché il bagnino è a disposizione, anche con pedalò o canoa di salvataggio.