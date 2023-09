Trovato il diamante più grande del mondo: purtroppo non potrà essere venduto

Scoperta incredibile: è stato trovato il diamante più grande del mondo. Ma purtroppo non potrà essere venduto, ecco il motivo

Si sa, i diamanti sono da sempre tra i gioielli più affascinanti in assoluto. Vengono trovati nelle miniere e, una volta lavorati, possono diventare delle vere e proprie icone storiche. Basti pensare agli anelli, alle collane e agli orecchini indossate da figure di spicco del passato come Marylin Monroe e Lady Diana. Ma anche ai più recenti gioielli lanciati dalle principali case produttrici, che lasciano gli appassionati a bocca aperta.

Di recente, c’è stata una scoperta che ha dell’incredibile. Alcuni minatori hanno infatti trovato il diamante più grande al mondo, per una scoperta che non poteva vantare tali dimensioni da oltre dieci anni. La pessima notizia – soprattutto per gli appassionati e i grandi produttori – è che non potrà essere messo in vendita. E il motivo è ben preciso, ecco tutto quello che c’è da sapere su questa curiosa vicenda.

È il diamante più grande del mondo: ecco perché non può essere venduto

Ci troviamo di fronte ad un ritrovamento che sa di storia. Qualche giorno fa, infatti, in una miniera è stato rinvenuto quello che è il diamante più grande al mondo e che non si vedeva di tali dimensioni da oltre dieci anni. Sono in corso proprio in questi giorni ulteriori studi per avere le idee più chiare su quella che potrebbe essere la portata di un gioiello così imponente, sebbene non potrà essere messo in vendita.

Ma partiamo dal principio. Il protagonista della vicenda è il colosso russo dei diamanti Alrosa che, nel corso dei suoi scavi, ha rinvenuto questo diamante nella miniera Mayat in Yakutia. “È una combinazione di massa, forma e colore che rende la pietra unica“. Pensate che questo diamante ha ben 390,7 carati, con una forma non standard come quelle che siete abituate probabilmente a vedere.

Altro aspetto molto curioso è l’alone giallo-marrone che delimita la pietra, il che la rende ancora più particolare e dunque preziosa agli occhi di appassionati e non. Come anticipato, però, non potrà essere venduta e quindi sarà destinata a rimanere un pezzo di storia da poter studiare e apprezzare da lontano. Ma per quale motivo c’è il divieto?

Per via delle sanzioni alla Russia legate al conflitto con l’Ucraina che, tra le altre cose, vietano l’importazione di diamanti russi. Ecco perché qualsiasi potenziale vendita della pietra verrebbe irrimediabilmente ostacolata.