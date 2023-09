Harry e Meghan, arrivano le scuse: colpo di scena nella coppia

I rumors sulla crisi di coppia tra Harry e Meghan non si placano, e tra smentite e dichiarazioni ufficiali è ancora mistero sulla verità.

Pochi giorni fa, i duchi si sono dimostrati più affiatati che mai e si sono scambiati languidi baci e abbracci appassionati. Il tutto al concerto di Beyoncé. Forse è l’ennesimo tentativo di dissipare i dubbi sulla stabilità del loro reale legame.

Numerosi i video dei fan della cantante, che accortisi della presenza di Harry e Meghan hanno cominciato a immortalare la magia del momento, e tanti contenuti sono diventati ovviamente virali. La coppia reale più chiacchierata dai tempi di Carlo e Diana, però, continua a mettere in confusione i sudditi e tutti coloro che seguono le intricate vicende della Royal Family.

Proprio il 12 settembre scorso, Harry e Meghan dovevano partecipare agli Invictus Games. La sesta edizione del noto evento sportivo ha visto veterani di guerra – divenuti invalidi – affrontarsi in svariate discipline. Ricordiamo che il padrino dell’evento è proprio il Principe Harry, che si impegna sul sociale proprio come Meghan.

Cos’è successo in Germania e perché tra Harry e Meghan c’è stata un’incomprensione

Harry, come da suo ruolo, ha dato il via all’evento e ha lanciato un messaggio a tutti i partecipanti. Il discorso di Harry è stato accolto con commozione perché si è incentrato sui valori dell’orgoglio di appartenenza, al coraggio e alla volontà di non arrendersi mai.

Naturalmente il duca ha anche rivolto le sue attenzioni ai membri della squadra dell’Ucraina, enfatizzando come le competizioni come gli invictus Games possano rappresentare un modello da seguire. Ma agli occhi dei più attenti non era sfuggito un “piccolo” particolare, ovvero l’assenza della duchessa del Sussex.

La verità in questo caso, però, sembra risalire a una scelta ben precisa di Meghan. Non è un mistero che la duchessa si impegni tantissimo nella cura dei figli, e infatti il ritardo nell’apparizione di Meghan all’evento ha una spiegazione logica.

La duchessa si è scusata pubblicamente per il fatto di aver potuto raggiungere Harry con un po’ di ritardo. Le motivazioni risiederebbero nel fatto che Meghan ha dedicato alcune attenzioni speciali ai piccoli e di aver portato i ragazzi a prendere un frappè oltre che accompagnare Archie a scuola prima di prendere un aereo per la Germania.

Arrivata all’evento degli Invictus Games, si è mostrata insieme al consorte, sorridente e felice di partecipare all’iniziativa. Si è scusata con il pubblico, raccontando le sue dinamiche familiari, ma dimostrando la gratitudine di poter partecipare ad un evento “così straordinario”.

Sembra dunque che Harry e Meghan non stiano attraversando alcun periodo di crisi matrimoniale e che alcuni intoppi siano dovuti semplicemente ai numerosi impegni sociali di entrambi.