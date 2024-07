ACEA cresce all’estero, ma a Piazza Affari stenta

Le azioni ACEA continuano a salire sulla spinta di importanti accordi sia all’estero che in Italia. Dove potrebbero essere dirette le quotazioni?

L’accordo in Perù da 60 milioni di euro siglato da ACEA

Acea International, tramite la sua filiale Acea Perù, ha vinto una gara per la manutenzione della rete idrica e fognaria nella zona di Comas a Lima Nord, influenzando positivamente circa 4 milioni di persone. La gara, del valore di circa 60 milioni di euro e della durata di tre anni, è stata organizzata da Sedapal, l’azienda responsabile della distribuzione idrica a Lima. Questo successo permette ad Acea Perù di rafforzare la sua presenza nel settore idrico del Paese e di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio. Acea ha evidenziato che questa vittoria sottolinea la professionalità e le competenze tecniche della società, impegnata nell’uso efficiente e sostenibile delle risorse idriche, confermando inoltre la sua strategia di espansione internazionale, con un focus particolare sull’America Latina.

Importante accordo da 20 miliardi di euro tra ACEA e Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo e Acea hanno siglato un accordo per una linea di credito da 20 miliardi di euro per migliorare la depurazione delle acque reflue in Italia. Questo finanziamento mira a sviluppare filiere, comunità idriche e competenze professionali specifiche, favorendo il riutilizzo delle acque reflue, attualmente limitato ma con grande potenziale, soprattutto per l’irrigazione agricola. In Italia, solo il 4% delle acque reflue trattate viene riutilizzato, sebbene questo dato sia quasi il doppio della media europea. L’obiettivo è aumentare questa percentuale, riducendo i costi di depurazione e superando le complicazioni burocratiche. L’accordo prevede servizi di advisory, supporto ai progetti idrici, accesso ai bandi europei e nazionali, e promozione delle comunità idriche.

L’investimento in infrastrutture è cruciale per ridurre i costi di depurazione e garantire una maggiore qualità dell’acqua, particolarmente rilevante in un contesto di crescente siccità in Italia. Negli ultimi anni, il Nord Italia ha sofferto per la scarsità di precipitazioni, danneggiando agricoltura e turismo, mentre più recentemente il Sud e le isole, specialmente la Sicilia, hanno affrontato gravi carenze idriche. Con adeguate infrastrutture, il riutilizzo delle acque reflue potrebbe coprire fino al 45% del fabbisogno di irrigazione agricola, migliorando la resilienza del sistema idrico italiano.

Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni sono impostate al rialzo e dopo un breve ritracciamento potrebbero essere sul punto di accelerare nuovamente verso importanti obiettivi. Una chiusura settimanale superiore a 16,33 € potrebbe favorire un’accelerazione rialzista secondo lo scenario indicato in figura.

In caso contrario la tendenza potrebbe virare al ribasso.

