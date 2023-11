Tradire fa male, non solo ai sentimenti: effetti fisici devastanti, il nuovo studio

Il tradimento non è mai bello e uno dei due partner soffre sempre. La scienza adesso ci svela che fa male anche al fisico.

Il tradimento all’interno di una relazione di coppia è un tema complesso che coinvolge una serie di fattori emotivi, psicologici e sociali. Trovare una definizione non è semplice, poiché le sue manifestazioni possono variare da persona a persona. In generale, può essere descritto come un atto di violazione della fiducia e dell’impegno reciproco in una relazione romantica o coniugale.

Spesso il tradimento nasce da una combinazione di fattori, e le ragioni possono differire da un individuo all’altro. Uno dei motivi comuni è la mancanza di soddisfazione emotiva o fisica nella relazione. Quando uno dei partner si sente trascurato, non apprezzato o emotivamente distante, potrebbe cercare compensazione attraverso un legame extraconiugale.

La ricerca di intimità e attenzioni può essere una risposta al bisogno di sentirsi desiderati e valorizzati. Si può dire quindi che il tradimento fa male ad entrambi i partner a livello sentimentale. Inoltre può interferire anche sulla nostra salute fisica. Andiamo infatti ad esaminare uno studio al riguardo.

Tradimento, cosa dice lo studio

Sembra che le conseguenze di un tradimento siano molto negative per il cuore. E questo non solo per chi tradisce ma anche per chi è tradito. In effetti la tensione può causare stress che ha effetti negativi su entrambi i partner. Molti inoltre non fanno altro che chiedersi come mai siano stati traditi e secondo uno studio di ricercatori australiani la motivazione è da ricercare nel DNA della persona che commetto l’atto.

Secondo questa ricerca il 63% dei tradimenti compiuti degli uomini e il 40% di quelli femminili sono legati ad una predisposizione genetica. Sembra che l’equipe di ricercatori abbia raccolto i dati riguardanti 7.300 gemelli fra i 18 e i 49 anni, tutti impegnati in relazioni di lunga data. Sono stati messi a confronto i tassi di infedeltà fra quelli identici e non identici (i gemelli non identici sono quelli che hanno in comune soltanto il 50% del patrimonio genetico).

Le informazioni hanno rivelato che il 9,8% dei maschi e il 6,4% delle femmine avevano avuto due o più partner sessuali durante l’anno precedente. Gli scienziati hanno allora analizzato l’influenza che hanno i geni in materia di infedeltà. Ebbene sembra che i fattori genetici sono responsabili per il 63% del comportamento infedele degli uomini e per il 40% di quello delle donne.

La ricerca dimostra che la predisposizione genetica delle persone influenza quanto siano inclini a tradire. Ciò che possiamo dire, inoltre, è che le conseguenze del tradimento possono essere devastanti per entrambi i partner e per la relazione stessa. Ecco perché sarebbe bene lavorare ogni giorno sul proprio rapporto, a prescindere da quella che può essere la predisposizione genetica.