Perla Vatiero, spunta il vero motivo della fine della storia con Igor: la confessione inaspettata

Spunta il vero motivo della fine della storia tra Perla Vatiero e Igor, il tentatore conosciuto a Temptation Island: la confessione inaspettata lascia senza parole.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono lasciati in occasione della loro partecipazione a Temptation Island, il programma che va in onda su Canale Cinque tutte le estati e che vede le coppie mettere in discussione il loro amore. Purtroppo i due non sono riusciti a superare questa prova, e sono usciti entrambi dalla trasmissione con due tentatori conosciuti proprio nei villaggi.

Perla e Igor si sono lasciati praticamente subito, mentre Mirko e Greta sono rimasti insieme anche se hanno vissuto un momento di crisi piuttosto importante che ha fatto temere ad entrambi di non potersi riappacificare mai più. E invece l’attrazione è stata più forte di ogni altra cosa al mondo.

I due si sono riappacificati di recente, grazie all’aiuto del Grande Fratello, dove Mirko è entrato come concorrente. E, dopo averli aiutati a ritrovarsi, ora sta vivendo sotto lo stesso tetto con Perla, la ragazza con cui è stato per tanti anni della sua vita.

Perla Vatiero: perché è finita con il tentatore Igor?

Se Greta e Mirko sono intenzionati a continuare la loro storia d’amore, lo stesso non possiamo dire di Perla e Igor. I due sono stati insieme davvero per pochissimo tempo, poi la stessa coinquilina del Grande Fratello ha dichiarato che per lei era troppo presto per rigettarsi in una nuova storia e che aveva bisogno di passare un po’ di tempo da sola con se stessa, dal momento in cui per tanti anni è stata fidanzata con Mirko.

Questa è la versione di Perla, ovviamente. Qual è invece quella di Igor? Fu proprio lui a raccontare tutto in una storia pubblicata su Instagram, quando ha ufficializzato la fine della loro frequentazione: “Le cose succedono. I presupposti per una storia bellissima c’erano tutti ma la distanza e i diversi impegni professionali non hanno permesso di viverci, mettendo in risalto ancor di più equivoci e incomprensioni caratteriali che ci hanno reso incompatibili”.

E ancora: “Purtroppo l’amore non può essere part time“. Furono queste le parole del tentatore del programma condotto da Filippo Bisciglia. “Restano i bei ricordi e le giornate passate insieme, ma adesso dobbiamo guardare avanti e provare a vivere le nostre vite con maggior serenità. Non è un discorso di chi dei due meriti di più, entrambi meritiamo il meglio. L’affetto resta” ha affermato in conclusione.