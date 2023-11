Lavastoviglie, hai sempre sbagliato tutto: così riduci gli sprechi e risparmi in bolletta

Hai sempre sbagliato con la lavastoviglie: se segui questi consigli riduci gli sprechi e risparmi anche in bolletta, non te l’hanno mai detto!

La lavastoviglie è sicuramente uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa perché permette di risparmiare tempo e fatica dopo i pasti, facendo tornare come nuove le posate che tutti usano quotidianamente in cucina. Come ogni elettrodomestico, però, ha un suo consumo elettrico che sicuramente non passa inosservato quando arriva la bolletta dell’energia.

Poiché è davvero impensabile per tutti noi farne a meno, può essere utile conoscere dei “segreti” per cercare di ridurre gli sprechi e risparmiare anche sulla bolletta. Del resto, al giorno d’oggi il costo della vita è aumentato sensibilmente e tutti in casa cerchiamo di usare degli “escamotage” per risparmiare sulla spesa e sulle bollette, soprattutto quelle di gas ed elettricità che negli ultimi tempi sono arrivate alle stelle.

Come fare, allora, per risparmiare con la lavastoviglie? Ci sono una serie di consigli e accorgimenti che potete seguire e che vi aiuteranno tantissimo. Noterete i risultati già alla prima bolletta: siete curiosi di saperne di più?

Hai sempre sbagliato con la lavastoviglie: ecco alcuni trucchi per risparmiare in bolletta riducendo al minimo gli sprechi

Usare la lavastoviglie è davvero indispensabile per tantissime persone, perché permette di lavare ogni giorno le posate e gli utensili della cucina risparmiando tempo e fatica. Quello su cui invece non si risparmia è sicuramente il consumo di energia. Esistono, però, una serie di accorgimenti che permettono di utilizzare quotidianamente l’elettrodomestico riducendo gli sprechi: non ve l’hanno mai detto?

La prima cosa da fare con la lavastoviglie è riempirla al massimo e non a metà, come tanti fanno erroneamente pensando di farla ‘lavorare’ con maggiore facilità. La verità è che questo elettrodomestico funziona al meglio quando le stoviglie sono disposte in maniera giusta al suo interno e non quando è mezza vuota. Le cose più sporche vanno messe nella parte inferiore, le pentole al centro e i piatti ai lati. Le posate sono da disporre nel vano a loro destinato e i bicchieri preferibilmente nella parte superiore.

In questo modo la lavastoviglie lavorerà bene e consumerà meno. Importante anche il tipo di programma che si sceglie. Se usate quello ecologico risparmierete sicuramente in bolletta e aiuterete anche l’ambiente. Evitate poi di aggiungere l’asciugatura alla fine, perché questa vi farà consumare più energia e inoltre non è un programma necessario, visto che basta tenere un po’ l’elettrodomestico aperto a fine ciclo per far asciugare tutto in pochi minuti.

Infine cercate di scegliere bene gli orari di utilizzo della vostra lavastoviglie. Se la accendete la sera e durante la notte, infatti, risparmierete parecchio, e lo stesso vale per i giorni festivi. Ultimo consiglio, ma non meno importante, è quello di non lavare i piatti a mano prima di metterli nell’elettrodomestico, perché sprecherete solo acqua calda e detersivo. La lavastoviglie, infatti, funziona meglio quando le stoviglie sono particolarmente sporche. Lo sapevate?