Ti sei mai chiesta perché il colore nero snellisce e ti aiuta a sembrare più magra?

Il nero è un colore elegante, raffinato e adatto ad ogni tipo di occasione. Ma questa tonalità è anche utilissima per rendere la silhouette più magra e slanciata. Ma perché? Cosa succede? Te lo spiego in questo articolo.

Diciamo la verità. Una delle domande che le donne si pongono più spesso, è sicuramente questa: quali tessuti, modelli e colori snelliscono la figura e coprono i difetti? Con l’estate alle porte e la voglia di andare in palestra pari a zero, ci sarà pure un modo per apparire più snelle. Se madre natura non ci ha donato un fisico alto e slanciato, allora dobbiamo cercare un’altra soluzione.

Ti sei mai chiesta perché il colore nero snellisce? Ecco la semplice spiegazione

Ecco che la moda ci viene in soccorso. Ad esempio, se sei al mare e vuoi nascondere la pancia e qualche rotolino, puoi usare il costume intero, lo slip a vita alta oppure il tankini. Tra i trucchi per sembrare più slanciata, c’è anche quello di comprare dei capi di abbigliamento realizzati in lino, cotone, satin e seta. Tessuti freschi, leggeri e che accarezzano dolcemente le curve senza strizzare troppo. Non solo tessuti e modelli, per ottenere l’effetto desiderato è necessario anche scegliere i colori giusti. Indubbiamente, il nero è sempre la tonalità preferita.

Ma ti sei mai chiesta perché il colore nero snellisce? Il nero, come tutti i colori scuri, non riflette la luce ma la assorbe. Questo fenomeno crea un effetto ottico funzionale che rende difficile identificare le forme, le rotondità e come l’indumento si adatta al nostro corpo. Inoltre, un outfit total black aiuta a rendere più lineare la silhouette.

Altri colori e trucchetti per sembrare più magra e slanciata

Non solo il nero, ma anche gli altri colori scuri aiutano a nascondere qualche difetto. Ad esempio, il blu, il marrone, il grigio e il verde scuro possono sostituire il total black e snellire la figura. Per non parlare del bordeaux, un colore di classe e molto elegante, che ha un effetto dimagrante. Naturalmente i colori scuri devono essere abbinati a dei tessuti morbidi.

Qualche altro trucchetto per sembrare più magra? Usa pantaloni e gonne a vita alta e delle magliette con lo scollo a V. Inoltre, indossa degli abiti con i drappeggi. Questi particolari ti aiuteranno ad armonizzare la figura e renderla otticamente più slanciata. Anche body, guaine e culotte potrebbero darti una grossa mano.