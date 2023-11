Vuoi trovare finalmente il vero amore? Non scordarti mai di queste due cose fondamentali che tutti sottovalutano

Se sei alla ricerca del vero amore devi tenere a mente due importanti dettagli, o rischi solamente di sbagliare ancora una volta. Ecco il segreto che dovresti conoscere.

Ognuno di noi sentirà prima o poi il desiderio di amare, di condividere la vita con un’altra persona creando una famiglia.

L’amore è un sentimento strano, dalle mille sfaccettature. Quello vero rapisce il cuore e la mente, accende la passione e il desiderio di trascorrere la propria vita con il partner. La fase dell’innamoramento è sicuramente quella che scatena più emozioni, che crea aspettative e fiducia nel fatto che i propri sogni sentimentali possano avverarsi. Ma è solo con il tempo che si potrà capire se si trattava o meno di un legame vero.

La relazione, infatti, può crescere e diventare una storia sera, di quelle che durano tutta la vita, oppure può rivelarsi una breve parentesi da chiudere. Come capire quando un rapporto ha del potenziale ma soprattutto come riconoscere l’amore sano, quello che appaga e regala felicità? Tante persone commettono errori solo perché vogliono trovare un partner ed evitare di sentirsi sole. Giustificano, perdonano, annullano sé stesse e si condannano, così, all’infelicità.

Cosa tenere a mente nella ricerca del vero amore

L’amore non si può forzare. Il sentimento deve nascere dal cuore, essere vero e non una scelta razionale. Tante persone partono alla ricerca della loro metà convinti che così troveranno la felicità: con il partner ideale tutto andrà bene, la vita sarà in ascesa.

E credendo di aver trovato l’amore fanno di tutto per mantenerlo. Annullano sé stesse, cambiano i propri valori o le proprie idee, accettano tradimenti, insulti e violenza psicologica o fisica. Per non arrivare a questo punto occorre fare molta attenzione alla strada che si intraprende e selezionare accuratamente il possibile partner. Per una scelta di vita corretta e per essere attratti da persone sane occorre accettarsi per come si è e provare gratitudine verso la vita.

Non si deve diventare un’altra persona per accontentare chi ci vorrebbe diverso/diversa. La coppia non è questo, se si sceglie di stare insieme è perché si ama l’altro per come è veramente, senza filtri né maschere. La versione di sé non deve essere rivista e corretta per volontà altrui o per piacere. Solo stando in pace con se stessi e con i propri difetti si potrà essere felici.

E non dimenticate di dire “grazie” a voi stessi e di essere riconoscenti alla vita. Prima di amare gli altri occorre amarsi: è il dono più grande che ci è stato fatto. Via le negatività per far entrare solo pensieri positivi su di sé e la propria esistenza.