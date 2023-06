Ti hanno sempre fatto paura, ma se le mangi sono buonissime, è una vera mania

Le hai sempre temute, eppure se mangiate sono super gustose, e non potrai fare a meno di prenderne una dopo l’altra.

Sicuramente nella vita ti sarà capitato di non amare, di primo acchito, un alimento, e poi di assaggiarlo e impazzire letteralmente per lui.

Ci sono alimenti che per tutta una serie di ragioni possono farci paura, magari perché sospettiamo o temiamo di esserne allergici (anche se magari, poi, non è così). Oppure perché, come detto, non ci piacciono, e siamo subito diffidenti.

Bisogna, dunque, informarsi sempre bene su un determinato alimento, e se non ci sono allergie di sorta, magari, assaggiandolo, si potrebbe cambiare idea. Certe pietanze, inoltre, se cucinate in un certo modo, possono davvero essere buonissime e sorprenderci.

Magari, poi, si scopre anche che hanno delle proprietà benefiche che possono essere sfruttate, e questa potrebbe essere una ulteriore ragione per provare e superare una iniziale diffidenza.

Come nel caso di questa pianta che inizialmente può generare diffidenza, ma se cucinata in un certo modo può regalare grandi soddisfazioni. Scopriamo assieme di quale pianta si tratta.

Le hai sempre temute, ma cucinate sono ottime: ecco di cosa si tratta

L’ortica è una pianta perenne le cui foglie contengono una sostanza urticante che può generare un forte prurito. Ovviamente, la reazione varia da persona a persona.

Il fatto che sia una pianta urticante fa sì che ci sia un diffuso scetticismo per ciò che concerne l’utilizzarla in campo culinario. Eppure, essa contiene proprietà benefiche che possono essere di grande utilità, se si seguono determinate indicazioni.

Prima di cucinare qualunque piatto a base di ortiche, si devono tenere le foglie in ammollo nell’acqua bollente, in modo da rimuovere le sostanze urticanti. Le ortiche possono essere cucinate nei modi più disparati.

Come mostra un video del food blogger Davide Zambelli, esse si possono cucinare fritte. Per raccoglierle, chiaramente, dato che le foglie delle ortiche sono pungenti, è importante procurarvi dei guanti.

Una volta raccolte, potete iniziare a prepararle nella vostra cucina. Si comincerà dalla preparazione della pastella, per cui dovrete munirvi di 100 grammi di farina, amido di mais, e acqua fredda.

Mescolate la pastella finché non si ottiene una certa densità, dopodiché mettete a una a una le foglie di ortica nella pastella, e poi nell’olio bollente. Saranno pronte in pochi secondi, e potrete gustarle dopo averle scolate e salate.