Sostituzione elettrodomestici obbligatoria: ecco tutti quelli che dovrai comprare e la mazzata è forte

Sapevi di dover cambiare tutti gli elettrodomestici? Ecco quelli che dovrai comprare, ti costerà davvero una fortuna.

L’Europa ormai sta imponendo tantissime norme per adeguare i paesi alla sostenibilità in tutti gli ambiti, dalla mobilità all’edilizia. Le nuove leggi prevedono un adeguamento ‘green’ che sostituisca tutti gli elettrodomestici considerati inquinanti. Vediamo dunque quali sono i modelli che sono coinvolti in questa sostituzione forzata e come si adeguerà la gente, che dovrà spendere purtroppo molti soldi per mettersi in regola.

Quali sono dunque gli elettrodomestici che la Commissione Europea ha decretato obsoleti tanto da doverli sostituire? Eccoli tutti. Il piano industriale del Green Deal dell’UE serve a rafforzare la competitività europea nell’ambito sostenibile. L’obiettivo è sempre l’emissione zero, sempre più vicino. L’obiettivo dell’Europa è quello di creare un ambiente favorevole alle tecnologie e ai prodotti a emissioni zero, in questo caso gli elettrodomestici.

Nel contesto di questo nuovo piano green dell’UE, ci sono appunto degli obblighi imposti per i cittadini, che mirino a compiere la transizione ecologica ed energetica. Cosa prevede quindi l’obbligo ristrutturazione delle case già approvato dall’UE e quali sono gli elettrodomestici che andranno obbligatoriamente sostituiti?

L’UE stringe ancora di più il campo: adesso bisognerà cambiare tutti gli elettrodomestici

In base a quanto detto dall’UE alcune categorie di elettrodomestici dovranno necessariamente essere sostituite, a causa dell’inquinamento che producono. Vanno sostituiti quelli più vecchi con una classe energetica basse e quelli che consumano tanta energia. Condizionatori, cucine a gas, frigoriferi e caldaie. Queste solo alcune delle categorie coinvolte dalla normativa. In particolare, l’F-gas prodotto dai condizionatori è davvero il nemico numero uno dell’ambiente contro il quale si cerca di lavorare di più.

Secondo l’UE l’F-gas (gli idrofluorocarburi) sono responsabili delle emissioni di gas serra e per evitare queste emissioni bisognerà sostituire l’alimentazione dei condizionatori. L’obbligo di sostituire gli apparecchi che ancora utilizzano questi gas è fissato al primo gennaio 2024.

Anche le caldaie a gas sono considerate molto inquinanti, e infatti si punta a eliminarle entro il 2029, con un piano che prevede la diminuzione già nel 2025-2026. Anche le cucine a gas dovranno essere sostituite con i quelle a induzione, non inquinanti e riducono il tempo di cottura degli alimenti.

L’ultimo obbligo arriverà per i frigoriferi, molto inquinanti e contenenti anch’essi i gas dei climatizzatori. Dal 2026 potrebbero già scattare i primi divieti, anche se la scomparsa totale si prevede per il 2050.