I capelli ricci avevano un vantaggio segreto per i nostri antenati

Secondo uno studio, i capelli ricci avevano un trucco segreto, utile per gli antenati. Ecco di cosa si tratta

Ci sono persone che hanno i capelli ricci e che fanno di tutto per allisciarli, non sapendo che è molto bello sia avere i capelli lisci che ricci. Ogni acconciatura ha i suoi vantaggi.

E, da quanto si apprende, gli antenati apprezzavano il capello riccio perché aveva un incredibile vantaggio. Ma prima di spiegarvi di che cosa si tratta, sarebbe bene ricordare una serie di benefici che il capello riccio ha.

Innanzitutto, i capelli ricci consentono di avere uno stile versatile. Si possono lasciare i ricci al naturale, formare delle onde morbide, oppure arricciarli rendendoli ancora più definiti. È meraviglioso poter cambiare il proprio styling in base alle varie occasioni che si presentano.

I capelli ricci hanno un bel volume in confronto ai capelli lisci, e la chioma può donare un aspetto più vivace, frizzantino. Inoltre, i capelli ricci sono considerati unici, particolari, il tratto distintivo di una persona. Sono tante le persone che li apprezzano e li trovano molto affascinanti.

Capelli ricci: qual era il vantaggio per gli antenati

Gli scienziati hanno scoperto che i capelli ricci avevano un vantaggio molto apprezzato dagli antenati.

Quando l’aria condizionata non era nemmeno nei pensieri dell’uomo, era indubbio che facesse molto caldo ed esporsi al sole faceva sudare parecchio. Uno studio portato avanti da scienziati della Penn State University, si è focalizzato su individui dell’Africa equatoriale, perché il sole batte in modo molto forte.

Come ben sappiamo, il cuoio capelluto e la parte superiore del nostro capo hanno una maggiore esposizione ai raggi del sole per via del calore. Gli studiosi, stavano cercando di comprendere quanto tutto ciò avesse inciso nell’evoluzione dei capelli dell’uomo.

I ricercatori hanno sottoposto ad analisi diverse consistenze di capelli e come incidessero sull’assorbimento di calore delle radiazioni solari, servendosi di un manichino. Dallo studio è emerso che tutti i tipi di capelli riuscivano a ridurre l’assorbimento della radiazione solare per il cuoio capelluto, ma i ricci erano in grado di dare la migliore protezione dal calore del sole.

Secondo gli scienziati, c’è stata una correlazione tra posizione eretta e crescita del cervello. Quando gli antenati hanno iniziato a camminare in modo eretto in Africa equatoriale, la parte più alta del loro capo ha mostrato maggiore esposizione alle radiazioni solari.

Diminuendo, dunque, la quantità di calore assimilata da radiazioni del sole, i capelli hanno consentito agli antenati di conservare una temperatura meno elevata sulla testa ed evitare rischi per la salute, tra cui, quello che chiamiamo colpo di sole.