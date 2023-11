Test visivo difficile: solo i migliori individuano le 4 differenze in meno di un minuto

Pensi di avere una vista da falco e di riuscire a trovare tutte le differenze in pochissimo tempo? Questo test ti metterà alla prova.

I test visivi sono un’occasione divertente per trascorrere qualche minuto in tranquillità, prendendo le distanze dagli impegni della vita quotidiana, rilassandosi e mettendosi alla prova al tempo stesso.

Se pensi di avere un’ottima vista e di essere particolarmente bravo nel notare tutti i dettagli, questo è proprio il test che fa al caso tuo allora: tutto quello che dovrai fare è osservare le due immagini presenti qui sopra e identificare le differenze presenti. Potrebbe sembrare un test abbastanza semplice, ma in realtà la difficoltà consiste nel riuscire a completarlo in meno di un minuto.

Quindi, dopo aver impostato un timer potrai iniziare a giocare e quando il tempo sarà scaduto potrai continuare a leggere per trovare i risultati relativi e confrontarti con essi per scoprire quanto sei stato bravo.

Il test delle differenze: e tu quante ne troverai?

Il protagonista di questo test è un bellissimo elefante blu con diversi fiori posti come decorazioni. A livello simbolico l’elefante rappresenta la forza e la potenza, ma anche la saggezza che si riesce ad avere grazie all’esperienza e al passare del tempo. Indica anche la lealtà, visto che gli elefanti vivono assieme in branchi particolarmente uniti in cui ognuno si prende cura dell’altro, e inoltre è anche simbolo di nobiltà, e in particolar modo lo era nella antica India.

Ritornando al test vero e proprio, se il minuto di tempo è già trascorso, qui di seguito troverai l’elenco con le quattro differenze presenti tra le due immagini:

• Il fiore giallo: osservando la luce che proviene da dietro l’elefante, si può notare come sopra il suo orecchio destro, assieme a tutte le decorazioni floreali, nella prima immagine si trovi anche un piccolo fiore giallo, che invece è assente nella seconda

• Il cuore viola: guardando il fiore rosa più grande che si possa vedere completamente a sinistra, proprio sotto di esso si trova un cuore di colore viola, presente nella prima immagine ma completamente mancante nella seconda

• La rosa rossa: guardando l’angolo in basso a destra della prima immagine si può notare che siano presenti tre fiori, il primo arancione e gli altri due rossi, ma nella seconda immagine quello più in alto non è presente

• La foglia: proprio sotto la proboscide dell’elefante nella prima immagine è presente una piccola foglia verde, che invece non si può vedere nella seconda

E tu avevi notato tutti i dettagli?