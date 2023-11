Rolex, ognuno contiene un messaggio segreto in un punto che solo pochi conoscono

Tutti gli orologi prodotti dal brand pilastro nel settore Rolex hanno un messaggio segreto in un posto che solo pochi conoscono.

Rolex è un’azienda svizzera nel campo dell’orologeria, fondata nel 1905 a Londra, ogni anno produce più di 1.000.000 di orologi. Nell’ultimo anno si sarebbe presa il primo posto per incasso confermandosi come miglior produttore e pilastro numero uno del settore.

Gli orologi prodotti da Rolex sono tanti però hanno sempre mantenuto gli stessi nomi per i loro modelli, che nel corso del tempo però hanno subito molti cambiamenti nei dettagli o nella scelta dei colori e dei materiali. Rolex produce 12 modelli per i suoi orologi: Datejust, Submariner, GMT-Master II, Daydate, Cosmograph Daytona, Yacht Master, Sea-Dweller, Air King, Deepsea, Explorer, Sky-Dweller e 1908. Ognuno dei quali ha un proprio prezzo di vendita che segue un pò la base di un investimento finanziario, più c’è domanda e maggiore sarà l’offerta.

Il messaggio segreto degli orologi di Rolex

I Rolex da sempre sono considerati per alcuni un investimento, ma non è così che dobbiamo vedere questi orologi. Innanzitutto ognuno dei modelli prodotti ha una sua storia e ha le proprie caratteristiche e ciò rende unico ogni tipo di orologio. Supponiamo che voi abbiate una relativa cifra da parte, verrà spesa o resterà lì senza crescere in alcun modo, giusto? Beh ecco comprando un Rolex potreste far aumentare quella somma o anche diminuire, però non troppo. Non parliamo d’investimento ma non è neanche un’idea folle.

Gli orologi Rolex sono caratterizzati dalla cassa Oyster, brevettata nel 1926, che permette di avvitare la corona e garantire all’orologio un’impermeabilità invidiabile. Successivamente nel 1953, viene inventato il Twin-lock sistem, un sistema di doppia guarnizione all’interno del tubo della corona con cui Rolex riuscì ad assicurare l’impermeabilità come quella di un boccaporto per la chiusura di un sommergibile.

Nel 1970 viene aggiunta un’altra guarnizione e ideato il Triple-lock sistem. Il messaggio segreto degli orologi lo troviamo proprio sulla corona, in cui noi possiamo identificare tre tipi di segni per il sistema a doppia guarnizione e altri tre per quello a tripla guarnizione.

Il messaggio segreto identifica il materiale dell’orologio. Sotto la corona troviamo per identificare l’acciaio o l’oro giallo una linea retta per il sistema a doppia guarnizione mentre quello a tripla tre puntini. Per identificare invece l’oro bianco Rolex nel twin-lock ha inserito sotto la corona due puntini mentre per il triple-lock tre puntini ma con il centrale più grande. L’ultima identificazione che Rolex permette è quella del platino che per il twin-lock è un puntino e invece per il triple-lock tre puntini con quello centrale più piccolo.

Oggi tutti gli orologi più sportivi della Rolex vengono prodotti con il triple-lock sistem ma per quelli invece che sono più eleganti resta sempre utilizzabile il sistema twin-lock che garantisce un’impermeabilità fino a 100 metri.