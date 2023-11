Casa di Benedetta Rossi, la conosciamo tutti all’interno: ecco com’è vista da fuori (spettacolo)

Benedetta Rossi ha una meravigliosa casa, ma molti conoscono solo il suo interno: ecco com’e da fuori, i dettagli

Una delle foodblogger che hanno riscosso molto successo sul web è proprio lei, Benedetta Rossi. Nel corso della sua carriera, è divenuta molto conosciuta tanto da ottenere anche un programma televisivo di successo chiamato proprio con il nome del suo blog, Fatto in casa con Benedetta.

Benedetta Rossi, originaria di Porto San Giorgio in provincia di Fermo, sin da piccola ha sempre maturato la passione per la cucina, ereditata da sua mamma e sua nonna proprietarie di un affermato agriturismo. Proprio da loro, infatti, la donna ha ereditato le ricette culinarie segrete che l’hanno portata al successo.

Nel 1991, la donna insieme a suo marito Marco Gentili aprono un agriturismo di proprietà lasciando tutti senza parole. Successivamente, spinta da suo marito che ha sempre creduto nel suo talento, Benedetta un po’ per gioco e un po’ per sperimentare ha voluto aprire il suo blog, dove con un metodo semplice ha voluto accontentare le richieste di molti utenti su ricette che potessero sorprendere gli ospiti a pranzo e a cena.

Visto il successo raggiunto, la donna è stata chiamata a condurre un programma culinario in onda su Foodnetwork canale 33, e, in seguito ha scritto alcuni libri di ricette come “Fatto in casa da Benedetta”, l’anno successivo “Fatto in casa da Benedetta 2” e nel 2018 “La cucina di casa mia”.

In molti, però, sono curiosi di scoprire dettagli circa l’abitazione di Benedetta Rossi: oggi vogliamo svelarvi un dettaglio inedito a cui nessuno ci ha mai fatto caso.

Benedetta Rossi, quel dettaglio inedito sulla sua abitazione

La foodblogger ha un abitazione davvero da sogno che ha sempre fatto scalpore per la sua eleganza e raffinatezza, simbolo che la contraddistingue dal resto. Un dettaglio però non è passato inosservato agli occhi dei fan, che fa riferimento proprio all’abitazione di Benedetta Rossi.

Tutti conoscono gli interni della casa di Benedetta che si presenta grande, semplice ma immersa nel verse.

Infatti, l’esterno della villa che si trova precisamente ad Altidona lascia tutti senza parole per gli immensi alberi che circondano la villetta e lo spazio verde dove il suo amato cagnolino trascorre buona parte delle sue giornate. Insomma Benedetta Rossi è sempre felice di condividere dettagli circa la sua vita privata insieme ai suoi cari follower.