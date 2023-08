Test psicologico | Le tue idee sono conservatrici o liberali? Lo rivela la scelta della collana

Vuoi fare chiarezza e capire se le tue idee sono conservatrici o liberali? Grazie a questo test avrai subito la risposta che ti interessa.

Alcune persone sono maggiormente legate alla tradizione e a ciò che essa porta con sé, mentre altre preferiscono rimanere al passo con i tempi e cambiare alcuni aspetti della quotidianità.

Se quello che sei interessata a scoprire quindi è se il tuo carattere è maggiormente conservatore o liberale, questo allora è il test che fa proprio al caso tuo. Tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e scegliere qual è la collana che più ti piace e dopodiché dovrai continuare a leggere per trovare il risultato del test. Tengo a informarti che il test è da intendersi solo per puro svago, poiché non è basato su alcuna prova scientifica.

I profili del test: la collana che indosseresti

Se la collana che vorresti indossare in questo momento è la prima significa che hai delle idee più conservatrici. Ti sei sempre trovata bene nel rispettare le tradizioni e i tuoi pensieri sono molto in linea con quelli provenienti dai tuoi genitori e dalle generazioni precedenti. Per questo non significa che tu sia contro il progresso, ma in base alla tua visione pensi che debba essere un aspetto che vada di pari passo con i pilastri su cui si è sempre bandata la società e che, se sono arrivati fino al giorno d’oggi, significa che non sono poi così male.

Se hai scelto invece la seconda collana significa che sei una persona anticonvenzionale. Le tue idee e le tue opinioni sono decisamente di stampo liberale e per questa ragione sei aperta sempre a nuove idee e punti di vista a cui non avevi ancora pensato. Questo non significa che ti troverai in accordo con qualsiasi prospettiva diversa dalla tua, ma che riesci ad ascoltare tutte le persone e a rispettare quello che dicono e quello che pensano. Un aspetto che hai molto a cuore è legato all’uguaglianza e ai diritti di tutte le persone.

Se infine hai scelto la terza collana significa che ti trovi in equilibrio tra idee conservative e liberali. Questo non significa che tu non voglia prendere una posizione definitiva, ma che semplicemente riesci ad apprezzare quanto di positivo ci possa essere da una e dall’altra parte. Ti piace affrontare ogni argomento sotto diverse prospettive e per questa ragione riesci a essere molto razionale e a discutere su diversi argomenti con un punto di vista tendenzialmente oggettivo.