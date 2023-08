Giocattoli e altri oggetti sotto al divano? Ecco il trucco per risolvere definitivamente il problema

Il soggiorno è il parco giochi preferito dai bambini e persino dagli animali domestici. Ecco come evitare che sotto il divano si accumulino oggetti di ogni tipo

Con bambini o con animali in casa, ciò che rimane sotto il divano diventa una sorta di caveau spesso inesplorato. Dai giocattoli, ai residui di cibo, passando per oggetti vari. Insomma, si può creare sporcizia, disordine, ma anche, “banalmente” perdere qualcosa che non vorremmo perdere. Con questo trucco facilissimo, tutto ciò non sarà più un nostro problema.

Un trucco che può aiutarci sotto vari punti di vista. Spesso, infatti, avere dei bambini o degli animali domestici rischia di mettere a soqquadro la nostra casa. E, finché si tratta di una cameretta non aperta agli ospiti, si può tamponare il problema chiudendo la porta e rimandando la messa in ordine ad altri momenti più propizi.

Quando, però, il disordine, anzi, il caos, riguarda una delle stanze principali, magari il salone e o la living room, beh, allora i problemi aumentano, dato che, soprattutto se dobbiamo ricevere qualcuno, diamo vita a tour de force per provare a rendere tutto più presentabile. E non sempre ci riusciamo. Pensate se, mentre avete ospiti a casa, dovessero affiorare da sotto il divano oggetti di varia natura… Con questo trucco, non sarà più un problema vostro.

Oggetti sotto il divano? Un trucco per eliminare il problema

A volte, dunque, il soggiorno è il parco giochi preferito dai bambini e persino dagli animali domestici. La zona sotto il divano risulta essere lo spazio dove finiscono molti dei giocattoli dopo aver giocato. Solo poche settimane o mesi dopo li troverai pieni di polvere. Non preoccuparti, esiste un trucco per evitare questo scenario.

Online potete acquistare delle utilissime pool noodles, quelle spugne che si usano in mare, o anche nelle piscine. Sono facili da trovare e disponibili in tanti colori. Basterà quindi installare una sorta di freno per evitare che i giocattoli, o anche altri tipi di oggetti, finiscano sotto il divano.

Basterà misurare il divano, fare i tagli necessari e incollare la spugna, tutto per creare il blocco perfetto. Successivamente non resta che posizionare la struttura sotto il divano e vedere il risultato. Qualsiasi palla o giocattolo lanciato non rimarrà incastrato sotto il divano. In questo modo, non dovremmo trovare oggettistica varia, persa per mesi e ritrovata poi piena di polvere. Provare per credere.